Net als in het Duitse Albstadt heeft Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) vrijdagavond in het Tsjechische Nove Mesto de shorttrackwedstrijd van de tweede wereldbekermanche mountainbike gewonnen. De Nederlander haalde het in de sprint voor de Brit Tom Pidcock.

Pidcock reed in Nove Mesto de eerste shorttrack uit zijn carrière, maar toch was hij de enige die aan het eind van de twintig minuten lange wedstrijd een aanval van Mathieu van der Poel in de slotronde kon counteren. Pidcock ging op en over Van der Poel, trok op kop de sprint in, maar afgeremd door een haperend versnellingsapparaat kon hij niet verhinderen dat de Nederlander hem nog voorbij sprintte. De Franse wereldkampioen Jordan Sarrou eindigde op de derde plaats voor wereldbekerleider Victor Koretzky. Belgisch kampioen Jens Schuermans werd achttiende. In tegenstelling tot Albstadt mag Pidcock dankzij zijn tweede plaats van vrijdag nu wel vanop de eerste rij van start gaan in de meer belangrijke crosscountrywedstrijd op zondag. Daar rijdt Van der Poel zijn laatste MTB-wedstrijd voor de Olympische Spelen.

Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Amerikaanse Haley Batten, die het solo haalde voor de Franse Loana Lecomte en de Zweedse Jenny Rissveds, de olympische kampioene. Wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot gaf op na een val en moest naar het ziekenhuis voor onderzoek. Belgisch kampioene Githa Michiels kwam niet aan de start in de shorttrack.

Pidcock reed in Nove Mesto de eerste shorttrack uit zijn carrière, maar toch was hij de enige die aan het eind van de twintig minuten lange wedstrijd een aanval van Mathieu van der Poel in de slotronde kon counteren. Pidcock ging op en over Van der Poel, trok op kop de sprint in, maar afgeremd door een haperend versnellingsapparaat kon hij niet verhinderen dat de Nederlander hem nog voorbij sprintte. De Franse wereldkampioen Jordan Sarrou eindigde op de derde plaats voor wereldbekerleider Victor Koretzky. Belgisch kampioen Jens Schuermans werd achttiende. In tegenstelling tot Albstadt mag Pidcock dankzij zijn tweede plaats van vrijdag nu wel vanop de eerste rij van start gaan in de meer belangrijke crosscountrywedstrijd op zondag. Daar rijdt Van der Poel zijn laatste MTB-wedstrijd voor de Olympische Spelen. Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Amerikaanse Haley Batten, die het solo haalde voor de Franse Loana Lecomte en de Zweedse Jenny Rissveds, de olympische kampioene. Wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot gaf op na een val en moest naar het ziekenhuis voor onderzoek. Belgisch kampioene Githa Michiels kwam niet aan de start in de shorttrack.