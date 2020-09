Mathieu van der Poel is er op 27 september niet bij op het WK wielrennen in Imola. 'Ik heb beslist dat ik niet zal deelnemen', laat de Nederlander optekenen in de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport.

De 25-jarige Van der Poel won gisteren nog knap de voorlaatste etappe in Tirreno-Adriatico, maar volgende week zondag zal hij niet opnieuw schitteren op de Italiaanse wegen.

'Samen met de coaches hebben we beslist dat het parcours te lastig is voor mij. Er zijn bijna 5.000 hoogtemeters. Ik verkies mij te concentreren op doelen die volgen, met in oktober vooral de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar er is ook de Amstel Gold Race, waar ik graag opnieuw wil winnen. Het is geen toeval dat ik voor de aanval koos en vaak voorop reed in de Tirreno. Het is allemaal werk dat nuttig zal zijn.'

Vorig jaar was Van der Poel een van de topfavorieten op het WK in Yorkshire. Hij streed lang mee voor de regenboogtrui maar in de slotronde kreeg hij een inzinking en werd uiteindelijk pas 43e op bijna elf minuten van de Deense winnaar Mads Pedersen. Die zegde overigens ook af voor Imola wegens een te zware omloop. (Belga)

