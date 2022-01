Mathieu van der Poel start woensdag niet in de veldrit in Herentals en zal binnen enkele weken ook zijn wereldtitel in het veld in het Amerikaanse Fayetteville niet verdedigen. Dat maakte zijn team Alpecin-Fenix bekend in een persbericht. Van der Poel sukkelt al een tijdje met de rug en zal dit veldritseizoen niet meer in actie komen.

'We willen het genezingsproces optimaal laten verlopen en dat kan niet als er tijdsdruk is met het oog op een eventuele deelname aan het WK in Fayetteville', verduidelijkten teammanagers Christoph en Philip Roodhooft. 'Vandaar de beslissing om dit seizoen niet meer in actie te komen op de crossfiets. Medisch gezien is er geen nieuws te melden. Mathieu respecteert de rust die is voorgeschreven en de blessure wordt opgevolgd door de medische staf en de behandelende specialist.'

'Speculaties of het weken dan wel maanden zal duren zijn nergens op gebaseerd', legden de broers verder uit. 'Het is op dit moment niet te voorspellen hoe snel de zwelling zal verdwijnen. De behandelende artsen zijn het er wel over eens dat ze effectief zal verdwijnen door rust. En dat is het belangrijkste, zowel voor Mathieu als voor het team. Hij zal zijn wegseizoen pas beginnen op het moment dat de blessure verleden tijd is én wanneer hij zich degelijk heeft kunnen voorbereiden. Momenteel heeft het geen zin om daar een datum op te kleven. We zullen dat pas doen als dat steekhoudt.'

Mathieu van der Poel zelf was ontgoocheld, maar realistisch. 'Ik kan er niet veel over zeggen, het is niet anders', zei hij in een eerste reactie. 'Door die rugpijn haal ik sinds de Tour mijn gewenste niveau niet meer en daar wil ik gewoon van af. De enige remedie blijkt een langere rustperiode te zijn en het zou dan ook stom zijn om deze periode nu weer te onderbreken en toch te proberen het WK te halen. Daar zijn we het allemaal over eens. Ook al is het erg zuur - ik heb 10 keer op rij deelgenomen aan het WK cross - mijn trui niet kunnen verdedigen in Amerika is een echte domper. Ik maak me geen zorgen over het verdere verloop van mijn carrière, maar het frustreert me op dit moment natuurlijk wel dat ik niet weet hoelang de rustperiode zal duren. Een datum en doelen stellen we pas voorop als dat op een onderbouwde manier kan. Tot die tijd doe ik wat ik kan.'

Van der Poel begon op tweede kerstdag aan zijn crosswinter met een tweede plaats in de Wereldbekermanche van Dendermonde. Een dag later in de Superprestige-manche van Heusden-Zolder gaf hij op. Nadien kwam de Nederlandse wereldkampioen niet meer in actie door rugproblemen. Hij kamp met een zwelling aan de tussenwervelschijf van de rug. Van der Poel moest zijn rentree in het veld eerder met een week uitstellen door knieproblemen.

Op de weg sukkelde hij in 2021 ook al met blessures aan knie en rug. Na zijn ritzege op de Mûr-de-Bretagne in de tweede etappe van de Tour de France en daaropvolgend zes dagen in de gele trui ging het in het najaar moeizamer. Van der Poel won wel nog de Antwerp Port Epic (1.1.), en pakte ook ereplaatsen op het WK in Leuven (achtste) en Parijs-Roubaix (derde), maar hij beperkte zich tot nauwelijks vijf koersdagen.

