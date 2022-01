In aanloop naar het BK veldrijden blikken we met Roger De Bie, de schoonvader van Wout van Aert en van 2013 tot 2019 een van zijn vaste mecaniciens in het veld, in vijf afleveringen terug op enkele memorabele kampioenschappen uit de carrière van de Kempenaar. Vandaag: het WK in Valkenburg, in 2018.

4 februari 2018, WK Valkenburg

Roger De Bie: 'Mathieu van der Poel was dat seizoen in zowat elke cross oppermachtig. Behalve in Namen, waar Wout duidelijk de sterkste was. En dat gaf hem moed voor het WK in Valkenburg, op een gelijkaardig zwaar parcours. Zeker omdat het de dagen ervoor veel regende.'

'Op vrijdag vertrok ik met de camionette van de ploeg naar Valkenburg. Het regende oude wijven! Dus dacht ik dat ik elk moment een bericht van Wout zou krijgen, om onze geplande brommertraining af te gelasten. Hij stuurde er ook effectief één, maar met de vraag of ík het wel nog zag zitten. Uiteráárd! Regen, sneeuw, twee, drie graden: dat houdt mij niet tegen. Integendeel, ik kick daar zelfs op.'

'Dus vertrokken we, voor een toer rond Valkenburg, die Wout uitgestippeld had. Inclusief enkele stevige blokjes op een helling, waar hij op naar boven vlóóg. Zo straf dat ik op een gegeven moment naast hem ging rijden, de klep van mijn helm omhoog deed, en zei: 'Wout, jong, gij wordt de tweede Tom Dumoulin.' 'Ben je nu aan het lachen?', vroeg hij. Waarop ik: 'Zie jij mij lachen? Gij kunt álles op de fiets!' En dan moest hij zijn eerste voorjaar op de weg nog rijden, hé.'

'Voor het WK was ik er alleszins gerust op: hij straalde zoveel kracht en rust uit dat niemand op dat zware modderparcours in Valkenburg hem zou kloppen, ook niet Van der Poel. En dat bleek ook: bij de start, gelanceerd door Tim Merlier, heeft hij Van der Poel meteen gekraakt.'

'Voor het eerst reed Wout ook op rhino's van 30 millimeter breed, in plaats van de gangbare 33 millimeter. Weer een vondst van Niels Albert, die in zijn periode vaak met dat type tubes had gereden. Hoogvorm, de juiste bandenkeuze: Wout stak er met kop en schouders bovenuit en reed de rest op ruim twee minuten.'

© BELGA

Verdachtmakingen

''s Avonds keken Henk en Yvonne (Van Aerts ouders, nvdr), mijn vrouw en ik in een huisje in het vakantiepark boven op de Cauberg naar Sportweekend. Daarin werden uitspraken van Adrie van der Poel nog eens getoond: 'Als het verschil tot twee minuten oploopt, is dat niet normaal.' En: 'Van Aert rijdt rond, maar ademt niet.' Michel Wuyts zei daarop dat Adrie insinueerde dat Wout cortisone had genomen. 'Diep geworteld in het wielrennen, en zeker in het veldrijden.''

'Weer die verdachtmakingen... Daar waren wij, zeker Henk en Yvonne, toch efkes niet goed van. 'Wa is dees naa? Er toch weer grandioos over?' We wilden het aanvankelijk verzwijgen voor Wout, maar uiteindelijk kwam het toch ter sprake. Hij was zo geschrokken van de aangeslagen reacties van zijn ouders, dat hij de dag erna naar Wuyts gebeld heeft. Om klaarheid te scheppen.'

'Normaal laat hij zoiets gewoon passeren, maar dit niet. Ook typisch Wout: niet zeveren, heel rechtdoor én eerlijk. Later heeft Wuyts gezegd dat er maar één renner hem ooit heeft gebeld, om een uitspraak van hem te weerleggen. Onze Wout, op zijn 23e.'

