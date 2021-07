Eddy Merckx is momenteel te gast in de Tour de France. Voor de start kreeg hij een warme knuffel van Mark Cavendish die momenteel even veel ritzeges telt als de Kannibaal. En ook voor geletruidrager Tadej Pogacar had hij mooie woorden over.

Merckx nam donderdag de TGV naar Frankrijk en is nu eregast in de Tour waar hij vanmorgen de Village Départ bezocht en nog even terugblikte op zijn exploot in 1969 toen hij zijn eerste Tour de France won. 'Prachtig hoe ik hier verwelkomd word', sprak hij voor de start bij verschillende media. 'Ik heb mooie herinneringen aan Mourenx. In de gele trui won ik na een solo van 140 km. Dat is niet iets dat je elke dag ziet in de Tour. Dat ga ik nooit vergeten.'

Merckx had ook een woordje klaar over Mark Cavendish. 'Ik hoop dat hij z'n 35ste overwinning pakt', lachte hij. 'Dan ben ik van al die vragen van af over het record en laat men me met rust. Het zou mooi zijn, als je ziet van waar hij komt, na een paar moeilijke jaren. Hij verdient het. Hij is een grote kampioen. Je kan zijn carrière niet vergelijken met die van mij, het was een andere periode, maar wat hij in deze Tour voor elkaar brengt is echt knap. Hij is zonder twijfel de beste sprinter van de wereld.'

Eddy Merckx had ook lovende woorden voor Tourwinnaar in spe Tadej Pogacar. 'Ik zie in hem de nieuwe Kannibaal', wist hij nog te vertellen. 'Hij won al één Tour en normaal wint hij straks ook zijn tweede Tour de France. Hij is buitengewoon sterk. Ik zie hem wel verschillende edities van de Tour winnen de komende jaren. Als hem niets overkomt, dan kan hij zeker meer dan vijf keer de Tour de France winnen.'

