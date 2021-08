Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) heeft zondag de tweede rit in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) blijft leider in het algemene klassement.

De tweede rit voerde de renners zondag van Caleruega tot Burgos over 166,7 kilometer. De wedstrijd draaide uit op een massaspurt. Philipsen haalde het hierbij nipt maar duidelijk voor de Nederlander Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step). De Australiër Michael Matthews (Team BikeExchange) eindigde als derde.

Roglic zette zijn ambities zaterdag meteen kracht bij en won de openingstijdrit in Burgos overtuigend. Hij blijft in het algemene klassement aan kop.

Het peloton mag zich maandag in de derde rit opmaken voor de eerste bergetappe, een tocht van 202,8 kilometer van Santo Domingo de Silos tot Picon Blanco.

