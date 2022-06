Wout van Aert heeft zondag de eerste rit in het Crtérium du Dauphiné gewonnen. Hij is ook meteen de eerste leider.

Wout van Aert won eerder dit seizoen ook al de Belgische openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad, de tijdrit in Parijs-Nice en de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke. Van Aert is meteen ook de eerste leider in het Critérium du Dauphiné.

De Franse rittenkoers begon zondag in mineur voor Imanol Erviti. De Spanjaard kwam na de geneutraliseerde start immers al ten val en moest opgeven, samen met de Duitser Niklas Märkl.

Pierre Rolland ging, na een zeer onrustig begin, al vrij snel aanvallen. Maxime Bouet en Laurens Huys gingen in de tegenaanval en vervoegden Rolland. Die raapte wel de punten op voor het bergklassement op de Col de Leyrisse, na 19 kilometer. Meteen werd duidelijk dat de vlucht van de dag gevormd was. Rolland pakte ook de punten op de tweede en derde helling van de dag. Het drietal reed daarop Beauchastel binnen en begon met een voorgift van twee minuten aan de enige plaatselijke ronde van 62,7 kilometer.

In de grote groep regelden de renners van Jumbo Visma en Team BikeExchange-Jayco het tempo. Bouet toonde zich de sterkste in de enige tussensprint. Rolland kende pech met een lekke voorband en moest een tijdlang achtervolgen. Op 53 kilometer van de eindmeet hervormde de kopgroep zich opnieuw tot drie.

Tijdens de beklimming van de Côte de Chambon de Bavas stond in het peloton de poort open omdat de renners van Trek-Segafredo het tempo gevoelig aan opvoerden. Rolland sprintte naar de punten voor het bergklassement en zorgde er zo voor dat Bouet in de problemen kwam en werd opgeslokt door het peloton. Op 32 kilometer van het einde waren ook Rolland en Huys eraan voor de moeite.

Simon Geschke en Kobe Goossens gingen daarop aanvallen maar die poging duurde niet al te lang. Mikkel Honoré versnelde op de Col du Moulin à Vent maar Michal Kwiatkowski bracht een eerste deel van het peloton terug op 21 kilometer van de finish. Een groep met 16 renners, waaronder sprinters Dylan Groenewegen en Phil Bauhaus die gelost waren op de Côte de Chambon de Bavas, deed alle moeite om ook opnieuw het peloton te vervoegen maar zou niet in zijn opzet slagen.

Er werd gesprint en daarin hield Wout van Aert iedereen achter zich. Van Aert is ook de eerste leider.

Morgen rijden de renners van Saint-Péray naar Brives-Charensac. In het 169,8 kilometer lange traject zitten vier beklimmingen. De laatste, de Côte de Rohac een helling van 4e categorie, situeert zich op 9 kilometer van de finish

Lees ook: Het straffe zegepercentage van 'snelstarter' Wout van Aert

'Leiderstrui lang mogelijk behouden'

Van Aert toonde zich na afloop tevreden en ambitieus. 'De laatste 20 kilometer verliepen behoorlijk hectisch', begon Van Aert zijn analyse. 'Dat was op voorhand ook zo aangekondigd. Verschillende teams hadden een plannetje uitgedokterd en wilden iets gaan proberen. Het profiel van de etappe leende zich daar ook perfect toe. Ik voelde me goed. Op die laatste hellingen kwam ik niet in de problemen. Eigenlijk heb ik het graag dat de finales lastig zijn. En dan kwam de sprint eraan. Ik wist dat ik Ethan Hayter moest verslaan om te winnen.'

De Belgische kampioen mag zijn driekleur voorlopig inruilen voor de geel-blauwe leiderstrui, een trui die hij zo lang mogelijk wil behouden. 'We zijn hier met een sterke ploeg in deze Dauphiné. De komende etappes liggen me ook wel. Natuurlijk ga ik er alles aan doen om mijn leiderstrui te verdedigen. In de lastigere ritten volgend weekend hoop ik mijn gele trui te kunnen overhandigen aan Primoz Roglic. Hier winnen na een groepssprint geeft een goed gevoel, zeker in aanloop naar de Tour de France waarin ik de groene trui ambieer. Ik heb gewerkt aan mijn spurt en het loont nu al', eindigde Van Aert.

Wout van Aert won eerder dit seizoen ook al de Belgische openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad, de tijdrit in Parijs-Nice en de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke. Van Aert is meteen ook de eerste leider in het Critérium du Dauphiné. De Franse rittenkoers begon zondag in mineur voor Imanol Erviti. De Spanjaard kwam na de geneutraliseerde start immers al ten val en moest opgeven, samen met de Duitser Niklas Märkl. Pierre Rolland ging, na een zeer onrustig begin, al vrij snel aanvallen. Maxime Bouet en Laurens Huys gingen in de tegenaanval en vervoegden Rolland. Die raapte wel de punten op voor het bergklassement op de Col de Leyrisse, na 19 kilometer. Meteen werd duidelijk dat de vlucht van de dag gevormd was. Rolland pakte ook de punten op de tweede en derde helling van de dag. Het drietal reed daarop Beauchastel binnen en begon met een voorgift van twee minuten aan de enige plaatselijke ronde van 62,7 kilometer. In de grote groep regelden de renners van Jumbo Visma en Team BikeExchange-Jayco het tempo. Bouet toonde zich de sterkste in de enige tussensprint. Rolland kende pech met een lekke voorband en moest een tijdlang achtervolgen. Op 53 kilometer van de eindmeet hervormde de kopgroep zich opnieuw tot drie. Tijdens de beklimming van de Côte de Chambon de Bavas stond in het peloton de poort open omdat de renners van Trek-Segafredo het tempo gevoelig aan opvoerden. Rolland sprintte naar de punten voor het bergklassement en zorgde er zo voor dat Bouet in de problemen kwam en werd opgeslokt door het peloton. Op 32 kilometer van het einde waren ook Rolland en Huys eraan voor de moeite.Simon Geschke en Kobe Goossens gingen daarop aanvallen maar die poging duurde niet al te lang. Mikkel Honoré versnelde op de Col du Moulin à Vent maar Michal Kwiatkowski bracht een eerste deel van het peloton terug op 21 kilometer van de finish. Een groep met 16 renners, waaronder sprinters Dylan Groenewegen en Phil Bauhaus die gelost waren op de Côte de Chambon de Bavas, deed alle moeite om ook opnieuw het peloton te vervoegen maar zou niet in zijn opzet slagen. Er werd gesprint en daarin hield Wout van Aert iedereen achter zich. Van Aert is ook de eerste leider. Morgen rijden de renners van Saint-Péray naar Brives-Charensac. In het 169,8 kilometer lange traject zitten vier beklimmingen. De laatste, de Côte de Rohac een helling van 4e categorie, situeert zich op 9 kilometer van de finishVan Aert toonde zich na afloop tevreden en ambitieus. 'De laatste 20 kilometer verliepen behoorlijk hectisch', begon Van Aert zijn analyse. 'Dat was op voorhand ook zo aangekondigd. Verschillende teams hadden een plannetje uitgedokterd en wilden iets gaan proberen. Het profiel van de etappe leende zich daar ook perfect toe. Ik voelde me goed. Op die laatste hellingen kwam ik niet in de problemen. Eigenlijk heb ik het graag dat de finales lastig zijn. En dan kwam de sprint eraan. Ik wist dat ik Ethan Hayter moest verslaan om te winnen.' De Belgische kampioen mag zijn driekleur voorlopig inruilen voor de geel-blauwe leiderstrui, een trui die hij zo lang mogelijk wil behouden. 'We zijn hier met een sterke ploeg in deze Dauphiné. De komende etappes liggen me ook wel. Natuurlijk ga ik er alles aan doen om mijn leiderstrui te verdedigen. In de lastigere ritten volgend weekend hoop ik mijn gele trui te kunnen overhandigen aan Primoz Roglic. Hier winnen na een groepssprint geeft een goed gevoel, zeker in aanloop naar de Tour de France waarin ik de groene trui ambieer. Ik heb gewerkt aan mijn spurt en het loont nu al', eindigde Van Aert.