Michael Matthews (Sunweb) heeft dinsdag de 84e Bretagne Classic (WorldTour) op zijn naam geschreven.

De Australiër haalde het na 247,8 kilometer, met start- en aankomstplaats in Plouay, in een sprint met een klein groepje voor de Sloveen Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), de Fransman Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) en onze landgenoot Aimé De Gendt (Circus-Wanty-Gobert).

Matthews volgt op de erelijst Sep Vanmarcke op. Oliver Naesen won de Bretagne Classic in 2016 en 2018. Hij is de derde Australiër op de erelijst na Simon Gerrans (2009) en Matthew Goss (2010). Matthews zal echter niet te zien zijn in de Tour de France, die zaterdag aanvangt.

