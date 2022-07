Michael Matthews (BikeExchange) heeft zaterdag de veertiende etappe in de 109e Tour de France op zijn naam gebracht. Na 192,5 kilometer van Saint-Etienne naar het vliegveld van Mende had de 31-jarige Australiër vijftien seconden voor op de Italiaan Alberto Bettiol. De Fransman Thibaut Pinot werd op 34 seconden derde.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) behield de gele leiderstrui. De 25-jarige Deen heeft 2:22 voor op de Sloveen Tadej Pogacar. De Welshman Thomas Geraint is op 2:43 derde.

Na de openingsrit in de Ronde van Catalonië (WT) boekte Matthews een tweede zege dit seizoen. In de Tour was hij drie keer eerder succelvol. Ook in 2016 won hij een etappe, in 2017 twee. Dat laatste jaar was hij ook eindwinnaar van het puntenklassement.

Zondag werken de renners 202,5 kilometer af tussen Rodez en Carcassone. Daar wordt een massasprint verwacht.

