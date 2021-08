De Australiër Michael Storer (DSM) heeft dinsdag de tiende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. Hij soleerde na een rit over 189 km van Roquetas de Mar naar Rincon de la Victoria naar de zege vanuit de vroege vlucht. De sprint om de tweede plek werd gewonnen door Mauri Vansevenant. Primoz Roglic verliest zijn rode leiderstrui aan de Noor Christian Odd Eiking (Wanty - Gobert).

Daags na de rustdag trok het peloton zich niet rustig op gang, maar zat de vlam al meteen in de pijp na de start. Het tempo lag ontzettend hoog, mede door de rugwind, en het regende aanvallen. Zonder succes. Het zou tot kilometer 75 duren vooraleer het peloton in stukken bak. Uiteindelijk zou zich daarna een groep van 30 afscheiden van de voorwacht van het peloton. Onder hen vier landgenoten: Jens Keukeleire, Mauri Vansevenant, Floris De Tier en Florian Vermeersch. Verder ook nog enkele grote namen zoals Guillaume Martin, Luis Leon Sanchez, Matteo Trentin en eerdere ritwinnaar Michael Störer.

Na nog wat gespartel, liet het peloton uiteindelijk begaan en liep de bonus van de koplopers snel op naar 10 minuten. Odd Christian Eiking reed daardoor virtueel in de rode trui. Met de top van de slotklim, de Puerto de Almachar, op 17 km van het eind en daarna nog enkel een afdaling, besloten Matteo Trentin, Alex Aranburu, Jesus Herrada en Floris De Tier te anticiperen op het klimgeweld dat beter uit de voeten kon op de klim van 10,9 km aan 5,4%. Tevergeefs, de vier werden opgeraapt door wat restte van de koplopers.

Rui Oliveira probeerde het meteen daarna, maar werd al snel overvleugeld door Kenny Elissonde, de vroegere drager van de rode leiderstrui. Maar de Fransman zou niet ver rijden, want enkele jongens van Deceuninck-Quick Step dichtten het gaatje.

Het sein daarna voor Michaël Storer om op de steilste stukken weg te rijden. Hij sloeg meteen een stevig kloofje en rondde de top met 40 seconden voorsprong op een groep met Champoussin, Vansevenant, Eiking, Nick Schultz, Elissonde, Van Baarle en Bouchard. Intussen was er ook opschudding in de groep der favorieten waar Primoz Roglic plots in de aanval ging. Mas probeerde om naar hem te springen, maar zonder succes. Bernal moest passen en zakte weg, net zoals Adam Yates.

Uiteindelijk zou een groepje met Movistar kompanen Mas en Miguel Angel Lopez, Jack Haig, en waakhond Kuss voor Jumbo-Visma op zoek gaan naar Roglic. Bernal en Yates zaten wat verder. De Australiër kwam niet in de problemen in de afdaling, Roglic daarentegen wel. Hij kwam ten val en verloor zijn voorgift op Mas & co. Ook Vlasov en Grosschartner eerder nog terug in de afdaling.

Vooraan kwamen Vansevenant en z'n metgezellen nog tot op 20 seconden, maar grepen ze naast de zege. Die was voor Störer, zijn tweede van deze Vuelta. De groep van zeven favorieten draaide goed rond en finishte op 11:49.

Roglic verliest weliswaar z'n rode trui aan Odd Eiking, maar neemt andermaal tijd op Bernal en Yates, met name 37 seconden.

