De Deense wielrenner Michael Valgren, in 2018 winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race, ruilt NTT voor Education First (EF). Dat liet zijn nieuwe ploeg weten.

De 28-jarige Valgren reed sinds 2019 voor NTT, waar de toekomst erg onzeker oogt na het vertrek van de hoofdsponsor. De Deen verklaarde bij zijn overgang dat hij droomt van een zege in de Ronde van Vlaanderen, waar hij in 2018 vierde werd. Sinds zijn zege in de Amstel twee jaar geleden kon Valgren geen enkele wedstrijd meer winnen. 'Michael heeft een grote motor', zegt Jonathan Vaughters, ploegleider bij EF. 'Hij biedt ons een extra kaart om uit te spelen tijdens de kasseiklassiekers.' Valgren wordt bij EF een teamgenoot van Jens Keukeleire, Sep Vanmarcke verlaat de formatie voor Israël Start-Up Nation.

