Michael Vanthourenhout heeft zondag de Wereldbeker in Namen op zijn palmares gebracht. Hij soleerde naar de zege en haalde het voor Tom Pidcock en Toon Aerts.

Geen Wout van Aert, noch Mathieu van der Poel in Namen, wel Tom Pidcock, winnaar zaterdag in Rucphen, en andere toppers zoals Eli Iserbyt, Toon Aerts, Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout.

Het was Quinten Hermans die het snelst uit de startblokken schoot en het snelst naar boven reed. In zijn zog volgden Daan Soete, Laurens Sweeck en Toon Aerts. Tom Pidcock begon niet op de eerste startrijen, maar wist al snel naar een tiende plek op te schuiven.

Vooraan besloot Toon Aerts niet te wachten op het Britse gevaar en hij nam de leiding over van Quinten Hermans. De Baloise Trek Lion zette stevig door, na één ronde telde hij vier seconden bonus op Eli Iserbyt, Corné van Kessel, Quinten Hermans, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck. Pidcock keek tegen een achterstand van 9 seconden aan en en volgde in negende positie.

De Brit schoof snel op in de tweede ronde en stormde iets voorbij halfweg cross door naar de vierde stek. Quinten Hermans kon het gaatje niet dichten op leider Aerts, Michael Vanthourenhout nam de tweede positie over.

Eli Iserbyt kende geen al te beste dag en viel terug naar een achtste positie.

Intussen schoof Pidcock op naar een derde stek, maar toen stokte het even en moest hij z'n snelle inhaalrace bekopen en wat gas terugnemen. Daar had Toon Aerts geen last van. Bij in het indraaien van de derde ronde had hij zijn voorsprong uitgebouwd naar 24 seconden op Quinten Hermans. Michael Vanthourenhout en Pidcock volgden op een halve minuut.

De Brit vond een tweede adem en ging in de derde ronde als een bezetene tekeer. In geen tijd raapte hij Hermans op en ging hij op zoek naar de leider die bij het indraaien van ronde vier zijn voorsprong van 30 seconden zag teruggebracht naar zes seconden op Pidcock. Vanthourenhout volgde op 15 tellen.

Pech speelde Aerts daarna parten. Hij kreeg af te rekenen met een lekke band en werd teruggeslagen naar plek drie. Aerts zou niet meer vooraan geraken. De strijd om de zege ging tussen Vanthourenhout en Pidcock. De Brit ging verder op z'n elan, nam een beetje afstand van de West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal, maar bleek te onstuimig op de schuine kant en kwam ten val. Vanthourenhout ging hem voorbij en Pidcock vond daarna niet meer het ritme van weleer.

Hij probeerde wel, wist de schade aanvankelijk nog te beperken tot drie seconden achterstand bij het indraaien van de zesde, en voorlaatste, ronde, maar zou daarna de foutjes opstapelen en nog een schuiver maken.

Vanthourenhout liep verder uit en dook de slotronde in met 12 seconden bonus. De veer was gebroken bij de Ineos Grenadier, de zege ging naar Vanthourenhout. Aerts finishte op bijna een minuut als derde. Eli Iserbyt blijft leider in het klassement.

