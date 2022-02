Michael Vanthourenhout heeft zaterdag de Waaslandcross in Sint-Niklaas gewonnen. Hij kreeg de zege cadeau van zijn teamgenoot Eli Iserbyt, met wie hij de finale kleurde. Laurens Sweeck reed naar de derde plaats, zodat het hele podium bevolkt werd door renners van Pauwels Sauzen-Bingoal. De Zwitserse kampioen Kevin Kuhn werd vierde, voor Niels Vandeputte.

Vincent Baestaens was het snelst weg en nam Thijs Aerts, Eli Iserbyt, Kevin Kuhn, Laurens Sweeck en Stan Godrie op sleeptouw in aanloop naar de eerste zandstrook. Het tempo lag meteen erg hoog, ondanks dat sommige delen van het parcours, door een regenbui die losbarstte vlak voor de start, er heel glibberig bij lagen. Iserbyt en Baestaens begonnen met een voorsprong van 3 seconden op Sweeck aan de tweede ronde. Een groepje met Kuhn, Vanthourenhout, Daan Soete, Timon Rüegg, Thijs Aerts, Vandeputte en Lander Loockx volgde op 10 seconden.

Bij het ingaan van de derde ronde zonderde een trio van Pauwels Sauzen-Bingoal zich af. Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck sloegen de handen in elkaar en controleerden de wedstrijd. Sweeck maakte voor half cross twee foutjes en moest daardoor zijn teamgenoten laten rijden. Vandeputte vond bij de Zwitsers Rüegg en Kuhn steun. Voorin gingen Iserbyt en Vanthourenhout op het rempedaal staan om Sweeck terug op te pikken. Nadat die opnieuw een fout maakte, werd de gashendel toch maar weer opengedraaid. Bij het aansnijden van de voorlaatste ronde volgde Sweeck op 6 seconden van zijn ploegmaten. Vandeputte volgde met zijn Zwitserse metgezellen op een halve minuut.

In de laatste rechte lijn gaf Iserbyt een vrijgeleide aan Vanthourenhout, die zo zijn vierde zege van het seizoen mocht vieren. Eerder won hij de Berencross van Meulebeke, de wereldbekerwedstrijd van Namen en de Universiteitscross van Brussel. In Sint-Niklaas volgt hij Iserbyt op de erelijst op.

