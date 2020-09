De Colombiaan van Astana zette de zeventiende etappe van de Tour achter zijn naam. In de strijd voor het geel loopt Primoz Roglic 17 seconden uit op eerste uitdager Tadej Pogacar.

De Colombiaan Miguel Ángel López heeft woensdag de koninginnenrit in de Ronde van Frankrijk (WorldTour) gewonnen. De Sloveense geletruidrager Primoz Roglic kwam 15 seconden later als tweede over de meet, zijn landgenoot en rivaal Tadej Pogacar werd derde op een halve minuut. Met de bonificatieseconden liep Roglic zo 17 seconden uit op zijn dichtste belager, die nu in de stand op 57 seconden volgt.

Miguel Ángel López kwam solo aan bovenop de Col de la Loze (BC), het dak van deze Tour, na afloop van de loodzware zeventiende etappe. Als bijkomende beloning voor zijn inspanning op de slotklim, met stijgingspercentages van meer dan 20 procent, boekte de Colombiaan in de stand één plaats winst, hij is nu derde.

De Ecuadoraanse Giro-winnaar Richard Carapaz, dinsdag nog tweede achter Lennard Kämna in de zestiende rit, werd als enige overblijver van de vlucht van de dag pas op drie kilometer van de finish gegrepen door het groepje met favorieten. Wout van Aert hielp kopman Roglic tot op zeven kilometer van de top.

Titelverdediger Egan Bernal verscheen niet meer aan de start van de zeventiende rit. De Colombiaanse kopman van Ineos Grenadiers, die op de Grand Colombier meer dan zeven minuten verloor, zal nu "focussen op zijn herstel van de Tour en zijn doelen voor de rest van het seizoen bijstellen".

Donderdag staat er een 175 kilometer lange bergrit op het programma tussen Méribel en La Roche-sur-Foron. Onderweg moet het peloton onder meer de Cormet de Roselend (1e cat.), de Col des Saisies (2e cat.) en de Col des Aravis (1e cat.) bedwingen. Daarbovenop komt nog eens de beklimming naar het Plateau des Glières (BC). Na de Col des Fleuries, 5,5 km aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,6 procent, volgt een afdaling van tien kilometer naar de meet.

