Mike Teunissen moet een trainingskamp met zijn ploeg Jumbo-Visma op Tenerife voortijdig beëindigen.

De Nederlandse renner is zaterdag tijdens een afdaling ten val gekomen. Teunissen keert zondag terug naar Nederland. Daar zal nader onderzoek volgen.

Jumbo-Visma heeft verder geen mededelingen gedaan over de aard van de verwondingen.

Teunissen was met zijn ploeg op hoogtestage op het Canarische eiland.

'Ongelooflijk en zeer teleurstellend. Een stap vooruit doen om er weer een paar terug te moeten zetten', meldde de renner op Twitter. Vorig jaar miste Teunissen een groot deel van het door corona ingekorte seizoen wegens een knieblessure.

