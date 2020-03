Organisator RCS Sport heeft vrijdag bevestigd dat Tirreno-Adriatico (11-17 maart), Milaan-Sanremo (21 maart) en de Ronde van Sicilië (1-4 april) niet zullen doorgaan omwille van het coronavirus.

RCS schrapte donderdag ook al de Strade Bianche van de kalender, die oorspronkelijk zaterdag zou doorgaan. Voor Milaan-Sanremo is het de eerste afgelasting sinds 1945. Tirreno-Adriatico bestaat sinds 1966 en vond sindsdien jaarlijks plaats.

De Italiaanse organisator deelde mee dat 'het onmogelijk was om de gezondheid en veiligheid van alle aanwezige personen te garanderen'. RCS gaf verder nog aan, via de Italiaanse wielerfederatie, te zullen vragen aan de UCI om de wedstrijden een nieuwe plaats op de wielerkalender van 2020 te geven. Die vraag stelde RCS eerder al aan de UCI voor wat betreft de Strade Bianche voor zowel mannen als vrouwen.

Tegelijkertijd met de wedstrijden van RCS raakte ook bekend dat de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali, voorzien van 25 tot 29 maart, wordt uitgesteld. Organisator Gruppo Sportivo Emilia nam die beslissing in overleg met de gemeentelijke overheden. Ook zij vroegen aan de UCI hun wedstrijd te verplaatsen en dit jaar nog te laten doorgaan.

De Italiaanse regering maakte woensdag in de nasleep van de uitbraak van het coronavirus bekend dat sportwedstrijden in Italië tot en met 3 april achter gesloten deuren plaatsvinden. Het leek nadien erg onwaarschijnlijk dat de Italiaanse wielerwedstrijden van de komende maand nog zouden doorgaan.

Parijs-Nice?

Ondertussen zoeken de verschillende wielerploegen naar andere manieren om de vorm van hun renners op peil te houden. Parijs-Nice is zo een mogelijkheid. Maar ook rond de Koers naar de Zon is het onduidelijkheid troef. Daarom besloot Jumbo-Visma, waar Wout Van Aert een van de speerpunten zou zijn, om ook niet naar Frankrijk af te zakken. Het Nederlandse team is daarmee ook al het zevende team dat afzegde voor de Franse rittenkoers.

Het team van onze landgenoot Wout van Aert wil 'vanwege het coronavirus en het gebrek aan adequate garanties over te volgen procedures' geen risico's nemen. 'Onze medische staf gaf een negatief advies', liet het Nederlandse WorldTour-team noteren op haar website.

'Dit doet pijn en is teleurstellend', stelde directeur Richard Plugge. 'Maar dit is het beste besluit dat we nu kunnen nemen. Als management hebben we de verantwoordelijkheid om alle risico's zorgvuldig af te wegen. Die zijn nu te groot.' De renners, met naast Wout van Aert ook Maarten Wynants en de Sloveense kopman Primoz Roglic, en stafleden die naar de wedstrijd zouden vertrekken, reageerden begripvol en instemmend, liet Jumbo-Visma nog weten.

Het Nederlandse team schrapt voorlopig enkel Parijs-Nice van haar verdere programma. "Andere wedstrijden worden van geval tot geval beoordeeld', klonk het. 'Wielrennen heeft een uniek karakter en reizen en het verblijven in hotels is inherent aan de sport', besloot Plugge. 'Dat maakt ons kwetsbaar in deze coronacrisis. De gezondheid van renners, staf en publiek verdienen nu elke prioriteit, waarbij we ook rekening houden met omstandigheden die kunnen ontstaan zoals quarantaine, ziekte of ziekenhuisopname.'

Deceuninck-Quick Step wil het echter niet zo ver drijven. 'Wij hebben begrip voor die ploegen maar wij hebben beslist de raadgevingen van de lokale overheid en de wedstrijdorganisator te volgen', legt teambaas Patrick Lefevere uit. 'We hebben vertrouwen in hun oordeel dat het veilig is om te koersen. De gezondheid van onze renners en staf is onze prioriteit en we zullen alle voorzorgen nemen om hen te beschermen, en tegelijkertijd komen we ons engagement voor deze belangrijke wedstrijd na.'

RCS schrapte donderdag ook al de Strade Bianche van de kalender, die oorspronkelijk zaterdag zou doorgaan. Voor Milaan-Sanremo is het de eerste afgelasting sinds 1945. Tirreno-Adriatico bestaat sinds 1966 en vond sindsdien jaarlijks plaats.De Italiaanse organisator deelde mee dat 'het onmogelijk was om de gezondheid en veiligheid van alle aanwezige personen te garanderen'. RCS gaf verder nog aan, via de Italiaanse wielerfederatie, te zullen vragen aan de UCI om de wedstrijden een nieuwe plaats op de wielerkalender van 2020 te geven. Die vraag stelde RCS eerder al aan de UCI voor wat betreft de Strade Bianche voor zowel mannen als vrouwen. Tegelijkertijd met de wedstrijden van RCS raakte ook bekend dat de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali, voorzien van 25 tot 29 maart, wordt uitgesteld. Organisator Gruppo Sportivo Emilia nam die beslissing in overleg met de gemeentelijke overheden. Ook zij vroegen aan de UCI hun wedstrijd te verplaatsen en dit jaar nog te laten doorgaan. De Italiaanse regering maakte woensdag in de nasleep van de uitbraak van het coronavirus bekend dat sportwedstrijden in Italië tot en met 3 april achter gesloten deuren plaatsvinden. Het leek nadien erg onwaarschijnlijk dat de Italiaanse wielerwedstrijden van de komende maand nog zouden doorgaan.Ondertussen zoeken de verschillende wielerploegen naar andere manieren om de vorm van hun renners op peil te houden. Parijs-Nice is zo een mogelijkheid. Maar ook rond de Koers naar de Zon is het onduidelijkheid troef. Daarom besloot Jumbo-Visma, waar Wout Van Aert een van de speerpunten zou zijn, om ook niet naar Frankrijk af te zakken. Het Nederlandse team is daarmee ook al het zevende team dat afzegde voor de Franse rittenkoers. Het team van onze landgenoot Wout van Aert wil 'vanwege het coronavirus en het gebrek aan adequate garanties over te volgen procedures' geen risico's nemen. 'Onze medische staf gaf een negatief advies', liet het Nederlandse WorldTour-team noteren op haar website.'Dit doet pijn en is teleurstellend', stelde directeur Richard Plugge. 'Maar dit is het beste besluit dat we nu kunnen nemen. Als management hebben we de verantwoordelijkheid om alle risico's zorgvuldig af te wegen. Die zijn nu te groot.' De renners, met naast Wout van Aert ook Maarten Wynants en de Sloveense kopman Primoz Roglic, en stafleden die naar de wedstrijd zouden vertrekken, reageerden begripvol en instemmend, liet Jumbo-Visma nog weten. Het Nederlandse team schrapt voorlopig enkel Parijs-Nice van haar verdere programma. "Andere wedstrijden worden van geval tot geval beoordeeld', klonk het. 'Wielrennen heeft een uniek karakter en reizen en het verblijven in hotels is inherent aan de sport', besloot Plugge. 'Dat maakt ons kwetsbaar in deze coronacrisis. De gezondheid van renners, staf en publiek verdienen nu elke prioriteit, waarbij we ook rekening houden met omstandigheden die kunnen ontstaan zoals quarantaine, ziekte of ziekenhuisopname.'Deceuninck-Quick Step wil het echter niet zo ver drijven. 'Wij hebben begrip voor die ploegen maar wij hebben beslist de raadgevingen van de lokale overheid en de wedstrijdorganisator te volgen', legt teambaas Patrick Lefevere uit. 'We hebben vertrouwen in hun oordeel dat het veilig is om te koersen. De gezondheid van onze renners en staf is onze prioriteit en we zullen alle voorzorgen nemen om hen te beschermen, en tegelijkertijd komen we ons engagement voor deze belangrijke wedstrijd na.'