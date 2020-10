EF Pro Cycling heeft in een brief gericht tot onder meer de Internationale Wielerunie (UCI) en de organisatoren van de Giro verzocht om de Ronde van Italië na twee weken stop te zetten. Dat meldt Eurosport donderdag. De UCI heeft het verzoek intussen al geweigerd.

Nadat 11 personen positief testten op de eerste rustdag groeit de ongerustheid binnen het peloton over de veiligheid van de renners. Jumbo-Visma en Mitchelton-Scott verschenen dinsdag niet meer aan de start van de tiende etappe vanwege positieve testen. EF Pro Cycling stelt dan ook voor op de tweede rustdag een punt te zetten achter deze editie.

Het Amerikaanse team stelt dat er sprake is van een aangetaste wielerbubbel en dat er nog meer positieve coronagevallen te verwachten zijn. EF Pro Cycling denkt dat het beter is de Giro stop te zetten dan dat de ene na de andere ploeg er de brui aan geeft vanwege positieve gevallen.

Verder pleit EF Pro Cycling voor minstens twee bijkomende testsessies vóór de komende rustdag op maandag. Komen daarbij opnieuw positieve gevallen aan het licht, dan is het volgens het team beter het meteen voor bekeken te houden.

De UCI besliste hier echter niet in mee te gaan. 'We worden nu geconfronteerd met de uitdaging om het seizoen af te werken, en dit kan slagen door met deze ingesteldheid van samenwerking en eenheid in het profwielrennen verder te gaan', zo reageerde UCI-voorzitter David Lappartient.

Ploegmanager Jonathan Vaughters gaf op Twitter nog aan dat EF Pro Cycling er niet mee dreigt de Giro te verlaten. 'We maakten enkel een suggestie die ons correct lijkt gezien de situatie. We zouden liever rijden tot in Milaan. En als de volgende ronde tests aantoont dat dat veilig is, zullen we dat doen.'

