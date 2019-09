Maxime Monfort zet eind dit seizoen op 36-jarige leeftijd een punt achter zijn wielercarrière. Dat maakte hij vrijdag bekend in een bericht op de sociale media.

'Het is niet zonder emotie dat ik het einde van mijn professionele wielerloopbaan aankondig. Het was een moeilijke beslissing maar tegelijk de beste die ik kon nemen. Ik heb een intens seizoen 2019 beleefd waarin ik als ploegmaat mooie momenten heb meegemaakt, onder meer in de Tour. Ik heb besloten op een hoogtepunt te stoppen. Ik had nog een extra seizoen kunnen verder doen, maar ik ben ervan overtuigd dat het moment om te stoppen is gekomen', schrijft Monfort.

De Belg kwam in 2003 als stagiair in het peloton bij Landbouwkrediet. In 2006 stapte hij over naar Cofidis. Daarna reed de Waal ook nog voor Columbia (2009-2010), Trek-RadioShack (2011-2013) en Lotto (sinds 2014).

Op de erelijst van de klimmer uit Bastenaken staan eindzeges in de rondes van Luxemburg (2004) en Beieren (2010). In 2009 werd hij in Saint-Ghislain Belgisch kampioen tijdrijden. Monfort nam twintig keer deel aan een grote ronde (8x Vuelta, 7x Tour, 5x Giro). Zijn beste resultaat is een zesde plaats in de Ronde van Spanje in 2011 (vijfde na de deklassering van winnaar Juan José Cobo).

In de Tour werd hij een keer 14e (in 2013) en 16e (in 2012). De renner van Lotto Soudal hoopt in het wielrennen actief te kunnen blijven. 'Ik heb vergevorderde gesprekken over nieuwe professionele projecten en daar kijk ik naar uit. Ik hoop er snel meer over te kunnen vertellen maar het is mijn wens in de wereld van het wielrennen te kunnen blijven.'

De laatste wedstrijd van Monfort wordt de Famenne Ardenne Classic op 6 oktober, een wedstrijd voor eigen publiek in de provincie Luxmeburg.