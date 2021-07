Na negen etappes in de Ronde van Frankrijk staat de Belgische procontinentale formatie Alpecin-Fenix met 51.660 euro bovenaan de prijzengeldranking.

Alpecin-Fenix boekte twee ritzeges, met de Nederlander Mathieu van der Poel en Tim Merlier. VDP droeg zes dagen de gele trui. Beide renners verlieten intussen de Tour. De nummer twee op de ranglijst is ook een Belgisch team, Deceuninck-Quick Step reed al 51.580 euro bij elkaar dankzij onder meer de ritzeges van de Fransman Julian Alaphilippe en de Brit Mark Cavendish (2). Bahrain Victorious is de nummer drie met 48.400 euro. Lotto Soudal was goed voor 7.970 euro. Intermarché-Wanty Gobert moet tevreden zijn met 3.750 euro. Qhubeka Nexthash sluit de rij met 1.840 euro.

Lees ook: Waarom het eerste deel van de Tour de zwaarste in vele jaren was

Alpecin-Fenix boekte twee ritzeges, met de Nederlander Mathieu van der Poel en Tim Merlier. VDP droeg zes dagen de gele trui. Beide renners verlieten intussen de Tour. De nummer twee op de ranglijst is ook een Belgisch team, Deceuninck-Quick Step reed al 51.580 euro bij elkaar dankzij onder meer de ritzeges van de Fransman Julian Alaphilippe en de Brit Mark Cavendish (2). Bahrain Victorious is de nummer drie met 48.400 euro. Lotto Soudal was goed voor 7.970 euro. Intermarché-Wanty Gobert moet tevreden zijn met 3.750 euro. Qhubeka Nexthash sluit de rij met 1.840 euro.