Na twee beperkte corona-edities zal de Ronde van Vlaanderen dit weekend opnieuw als voorheen georganiseerd zijn. 'We zijn heel erg blij dat we dit opnieuw met publiek kunnen organiseren', zegt CEO Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics. 'We zijn natuurlijk dankbaar dat we het mochten blijven doen. Maar bij een Ronde hoort publiek. Heel veel publiek.'

De Ronde van Vlaanderen trekt traditioneel om en bij 1 miljoen fans. In de regio rond Oudenaarde zijn dat er enkele honderdduizenden. Het is dan ook in die stad dat dinsdag een blik wordt geworpen op de 106e editie, die zondag van start gaat met fanzones en dorpen van Antwerpen tot Oudenaarde. In de heuvelzone gaat het om de Koppenberg, Oude Kwaremont en Paterberg.

"We bouwen voort op de ronde van 2019, een heel succesvolle ronde met heel mooi weer en heel veel volk. Er zijn enkele aanpassingen in het parcours, maar niet heel veel", zegt Van Den Spiegel. De organisator hernieuwt ook een contract met de stad Oudenaarde tot 2028. "We zijn heel tevreden over de samenwerking", klinkt het.

De komende Ronde van Vlaanderen zet ook in op het vrouwenwielrennen. "Het is de eerste keer met publiek, dus het is heel belangrijk dat al het publiek blijft staan na de mannenkoers en ook de vrouwen vooruit schreewt."

