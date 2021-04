Voormalig Frans kampioen Nacer Bouhanni heeft het op de sociale media zwaar te verduren sinds hij vorige week in Cholet-Pays de Loire de Brit Jake Stewart in de dranghekken reed. Heel wat van de haatberichten aan zijn adres zijn racistisch en de 30-jarige Fransman van Algerijnse origine gaat klacht indienen.

'Aan alle kleine grappenmakers die zich een weel lang amuseerden door me persoonlijke berichten te sturen of commentaar te leveren op wielersites: weet dat ik in Frankrijk geboren ben en klacht zal indienen', postte Bouhanni. 'Ik heb het lang verdragen en heb lang gezwegen, maar het is genoeg geweest. Ik ben het beu te lezen dat ik een crimineel ben, dat ik naar Afrika moet terugkeren, dat ik een Maghrebiaan ben die geïnterneerd moet worden... Ik laat het niet zomaar meer passeren.'

'Bouhanni wordt al meer dan een week racistisch bejegend, vooral op sociale netwerken en heeft beslist klacht in te dienen, bevestigt zijn team Arkea-Samsic. 'We betreuren deze racistische aanvallen ten zeerste en staan volledig achter onze renner.'

'Niet met opzet'

Op 28 maart werd Bouhanni gediskwalificeerd in Cholet-Pays de Loire (1.1) nadat hij in een massasprint zwaar van zijn lijn afweek en Stewart tegen de nadarhekken kwakte. De Brit kon zich ternauwernood overeind houden, en hield er een gebroken hand aan over.

De Internationale Wielerunie UCI veroordeelde het incident en mogelijk volgt er nog een schorsing. De dag nadien excuseerde Bouhanni zich. 'Het was fout van me om van mijn lijn af te wijken, maar ik had Stewart niet gezien', beweerde het 'enfant terrible', die lang niet aan zijn proefstuk toe was. 'Toen we contact maakten, verloor ik mijn evenwicht en moest ik me wel afzetten om recht te blijven. Het was in elk geval niet met opzet.'

'Ik zou je willen vragen wat je op dat moment dacht, maar je hebt duidelijk geen hersencellen', reageerde Stewart scherp via zijn sociale kanalen.

'Aan alle kleine grappenmakers die zich een weel lang amuseerden door me persoonlijke berichten te sturen of commentaar te leveren op wielersites: weet dat ik in Frankrijk geboren ben en klacht zal indienen', postte Bouhanni. 'Ik heb het lang verdragen en heb lang gezwegen, maar het is genoeg geweest. Ik ben het beu te lezen dat ik een crimineel ben, dat ik naar Afrika moet terugkeren, dat ik een Maghrebiaan ben die geïnterneerd moet worden... Ik laat het niet zomaar meer passeren.' 'Bouhanni wordt al meer dan een week racistisch bejegend, vooral op sociale netwerken en heeft beslist klacht in te dienen, bevestigt zijn team Arkea-Samsic. 'We betreuren deze racistische aanvallen ten zeerste en staan volledig achter onze renner.'Op 28 maart werd Bouhanni gediskwalificeerd in Cholet-Pays de Loire (1.1) nadat hij in een massasprint zwaar van zijn lijn afweek en Stewart tegen de nadarhekken kwakte. De Brit kon zich ternauwernood overeind houden, en hield er een gebroken hand aan over. De Internationale Wielerunie UCI veroordeelde het incident en mogelijk volgt er nog een schorsing. De dag nadien excuseerde Bouhanni zich. 'Het was fout van me om van mijn lijn af te wijken, maar ik had Stewart niet gezien', beweerde het 'enfant terrible', die lang niet aan zijn proefstuk toe was. 'Toen we contact maakten, verloor ik mijn evenwicht en moest ik me wel afzetten om recht te blijven. Het was in elk geval niet met opzet.''Ik zou je willen vragen wat je op dat moment dacht, maar je hebt duidelijk geen hersencellen', reageerde Stewart scherp via zijn sociale kanalen.