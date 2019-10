De Nederlander Bauke Mollema heeft zaterdag de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven.

De Nederlander van Trek-Segafredo soleerde na 243 kilometer van Bergamo naar Como naar de zege. 16 seconden later won Alejandro Valverde (Movistar) de sprint om de tweede plaats voor Egan Bernal (Ineos). De Belgen kwamen er niet aan te pas.

In de laatste eendagskoers op WorldTour-niveau kwamen nog heel wat grote namen aan de start met Alejandro Valverde, Tourwinnaar Egan Bernal en Vuelta-winnaar Primoz Roglic als grote publiekstrekkers.

Zij hielden zich bij de start nog op de achtergrond, acht renners trokken wel al vroeg in de aanval: Petr Rikoenov (Gazprom), Fausto Masnada (Androni), Davide Ballerini (Astana), Enrico Barbin (Bardiani), Marco Marcato (UAE), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Toms Skujins (Trek-Segafredo) en Cesare Benedetti (Bora-hansgrohe). Maximaal gunde het peloton hen zes minuten bonus tot Team Ineos besloot om het commando te nemen.

De voorsprong zakte snel, Masnada besloot om te versnellen en nog voor de Madonna del Ghisallo viel de kopgroep uit elkaar. Skuijns wist hem het langst bij te houden, in het peloton besloot Bob Jungels in de tegenaanval te gaan. Hij beende de twee koplopers bij en nam meteen de kop. Op de steile Muro di Sormano betekende dit de doodsteek voor Masnada, maar ook Jungels en Skujins werden al vlug voorbijgesneld door het peloton met de favorieten. Rafal Majka kwam als eerste boven, gevolgd door een uitgedund groepje met daarin onder meer Pierre Latour, Michael Woods en Jakob Fuglsang. In de afdaling sloten ook Valverde, Nibali en Roglic weer aan, samen met nog enkele andere favorieten. Van de Belgen was Tim Wellens de enige die bergop kon volgen, al zouden in de afdaling Steff Cras en Tiesj Benoot weer komen aansluiten.

In de aanloop naar de voorlaatste klim besloot Wellens te anticiperen en trok hij in de aanval, samen met Emanuel Buchmann van BORA-hansgrohe. De twee sloegen de handen in elkaar en telden een half minuutje voorsprong aan de voet van de Civiglio. Achter hen volgde een elitegroepje met alle grote namen.

Wellens moest Buchmann al snel laten rijden bergop en werd opgeraapt door het groepje waar Fernandez voor kopman Alejandro Valverde op kop sleurde. Nibali moest daardoor lossen, ook anderen zoals Formolo konden het strakke tempo niet aan. Valverde waagde zijn kans en raapte al snel Buchmann op, maar de Spanjaard zag Roglic terugkeren, met Woods en Gaudu in zijn wiel. Het stokte even, anderen pikten weer aan en dus zag Bauke Mollema zijn kans schoon op 18,5 km van het eind. Hij kreeg wel de ruimte en verzamelde in geen tijd 20 seconden voorsprong. De favorieten keken naar elkaar, uiteindelijk besloot Gaudu in de tegenaanval te trekken. Zonder succes, de groep met favorieten keerde terug op de Fransman en Mollema verzwakte niet vooraan. Zijn bonus liep op naar 40 seconden, 45 zelfs tot Roglic besloot dat het welletjes was op 9,5 km.

Hij begon aan een lange achtervolging, naderde op Mollema, maar ook achter de Sloveen zaten ze niet stil. Aan de voet van de slotklim telde de Nederlander nog 35 seconden bonus op Roglic die seconde na seconde afpietste bergop. Tot hij 1,2 km voor de top Valverde, Woods, Haig, Bernal en Fugslang zag terugkeren. Het viel weer stil, Mollema bleef trappen en telde op de top 22 seconden op de achtervolgers waar Bernal intussen op de trappers was gaan staan. De achtervolgers kwamen te laat, Mollema soleerde naar zijn eerste Monument, op 16 seconden versloeg Valverde Bernal in de sprint om plek twee.

Tiesj Benoot werd de eerste landgenoot op een 24ste plaats.