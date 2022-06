Veel commotie na de diskwalificatie van Yves Lampaert in de Belgium Tour. Zijn acties werden terecht bestraft, al was ook zijn vergoelijkende 'dat is koers'-reactie minstens even kwalijk. Een analyse.

Flashback naar zondag 17 april 2022. Meteen na de finish van Parijs-Roubaix omschrijft de altijd spontane Yves Lampaert de toeschouwer die hem in de finale ten val heeft gebracht als 'een kalf' - West-Vlaams voor idioot.

Flashback naar zondag 17 april 2022. Meteen na de finish van Parijs-Roubaix omschrijft de altijd spontane Yves Lampaert de toeschouwer die hem in de finale ten val heeft gebracht als 'een kalf' - West-Vlaams voor idioot. Een dan begrijpelijke, emotionele reactie van een renner die na een moeilijk voorjaar, verstoord door ziekte, zo een mogelijke podiumplaats door de neus geboord zag. Bovendien in de koers waar hij al jaren van een zege droomt. Uitgebreid belicht ook tijdens de miniserie in het programma Iedereen Beroemd. Daarin komt Lampaert naar voren als de sympathieke boerenzoon zonder kapsones. Door Jan en alleman geliefd, mede door zijn kleurrijke West-Vlaamse uitspraken - een verademing in tijden van afgeborstelde verklaringen. Het woord 'kalf' levert de Quick-Steprenner in deze sociale mediatijden echter ook kritiek op. In zoverre zelfs dat hij die avond op Twitter verklaart dat hij de toeschouwer 'misschien niet zo had mogen noemen' - weliswaar ook wijzend op diens onbewuste fout door te ver op de straat te staan. Fast forward naar zondag 19 juni 2022. Meteen na de finish van de laatste rit van de Belgium Tour verklaart de altijd spontane Yves Lampaert dat in de voorafgaande Gouden Kilometer 'alles vrij fair is verlopen'. Dat het op de beelden 'er wat spectaculair uitzag', maar dat dat nu eenmaal 'koers is' en dat er 'al ergere dingen zijn gebeurd.'De West-Vlaming doelt op zijn ellebogenwerk waarbij hij Tim Wellens tot tweemaal toe insloot. Zodat die niet tegen zijn Quick-Stepploegmaat Mauro Schmid kon sprinten in de slag om de boniseconden, beslissend over eindwinst in de Belgium Tour. De Zwitser en Lotto-Soudalrenner stonden bij het ingaan van de slotrit immers binnen dezelfde seconde geklasseerd.Ondanks zijn 'er is weinig gebeurd'-verklaringen besluit de wedstrijdjury Lampaert te diskwalificeren, wegens het hinderen en het in gevaar brengen van een andere renner in de sprint. Meer dan terecht, want diens manoeuvres overschreden de grens van het toelaatbare/intimiderende. Ja, er zijn inderdaad vaak al ergere dingen gebeurd in sprintvoorbereidingen, maar dat vergoelijkt niet Lampaerts acties. Ondanks zijn drang om zich te bewijzen met oog op een Tourselectie, als wagonnetje in de lead out voor Fabio Jakobsen - Lampaert zei niet toevallig dat hij 'goed kan vechten om de plaatsen'. Ondanks ook een andere, daarmee gepaarde drukverhogende factor: zijn uitblijvende contractverlening bij Quick-Step Alpha Vinyl. Zelfs alom geliefde boerenzonen durven dan weleens over de schreef gaan. Dat moet bestraft worden - wat gelukkig ook is gebeurd. Zoals je ook Lampaerts verklaringen kunt hekelen, zelfs nog meer dan zijn ellebogenwerk. Dat je je (doelbewuste) acties meteen na de finish probeert te normaliseren - 'dat is koers' - is immers op zich al kwalijk. Het uitblijven van excuses in de uren erna evenzeer. En dat terwijl de West-Vlaming dat dus wel halvelings deed voor zijn woord 'kalf' na Parijs-Roubaix, toen hij wees op de (onbewuste) fout van de toeschouwer.Al even opmerkelijk én veelzeggend: dat teammanager Patrick Lefevere er geen doekjes om wond: 'De uitsluiting van Yves is terecht.' Heel vaak verdedigt die zijn renners, maar deze keer dus niet. Al moet je je dan ook de vraag stellen waarom hij en niemand binnen het team Lampaert heeft aangespoord om 's avonds zijn excuses aan te bieden. Waarom ook op het Twitteraccount van Quick-Step Alpha Vinyl de 'top job from the Wolfpack' geprezen wordt om Mauro Schmid naar eindwinst te loodsen. Tegenstrijdige verklaringen en uitblijvende excuses die het imago van het team en vooral Lampaert besmeuren.Conclusie: neen, er is geen groot, wereldschokkend drama gebeurd. Mogelijk had Schmid zelfs zonder ellebogenwerk van zijn ploegmaat gewonnen, hoewel Tim Wellens in zijn volwassen reactie op de gebeurtenissen het tegendeel beweerde. Dat neemt echter niet weg dat we de actie/foute reactie van Lampaert en de vreemde teamcommunicatie niet mogen benoemen. De voorheen te vaak geaccepteerde Wild West-toestanden in sprinten moeten er immers uit. Veiligheid boven alles. Vraag dat maar aan de... Quick-Steprenner die zondag, na de veelbesproken Gouden Kilometer, de laatste rit van de Belgium Tour won: Fabio Jakobsen. De Nederlander die in de zomer van 2020 zélf het slachtoffer werd van een nog veel gevaarlijker manoeuvre van een andere renner. Met veel ergere gevolgen.Misschien moet Yves Lampaert daar voortaan ook eens aan denken voor hij zegt: 'Dat is koers.'