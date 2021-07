De 24-jarige Amerikaan Neilson Powless (EF Education-Nippo) heeft de 40e editie van de Clasica San Sebastian (Spa/WorldTour) op zijn naam geschreven, goed voor zijn eerste profzege.

In de finale temden Mikkel Honoré, Neilson Powless, Matej Mohoric en Lorenzo Rota als eersten de beklimming van de Murgil-Tontorra. Met nog vijf kilometer voor de boeg kwamen Honoré en Rota in een bocht ten val. De Italiaan verloor de voeling met Honoré, Mohoric en Powless, die met drie zouden sprinten voor de zege.

Na 223,5 kilometer met start en aankomst in San Sebastian pakte uiteindelijk de Amerikaan de bloemen, voor Mohoric en Honoré.

Op de erelijst is Powless de opvolger van Remco Evenepoel, die in 2019 op 19-jarige leeftijd zijn eerste WorldTour-zege behaalde in het Baskenland.

Vorig jaar ging de Clasica San Sebastian niet door vanwege de coronapandemie.

De 40e editie van de Baskische wielerklassieker had te lijden onder de concurrentie van de Olympische Spelen in Tokio. Van de top tien van de ranglijst van de WorldTour kwamen er zaterdag slechts twee mannen aan de start: wereldkampioen Julian Alaphilippe en Giro-winnaar Egan Bernal.

