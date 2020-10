Zondag keken gemiddeld 1.209.729 kijkers naar de memorabele 'corona-editie' 2020 van de Ronde van Vlaanderen. Dat komt neer op een marktaandeel van 80,1 procent.

Het kijkcijfer is nipt geen record, even nipt als het verschil tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert: in 2018 keken gemiddeld 1.258.692 (marktaandeel 78 procent).

In totaal keken bijna 2 miljoen Vlaamse kijkers naar de wielerwedstrijd. Door de coronapandemie was opgeroepen de wedstrijd thuis op de buis te volgen en niet naar het parcours af te zakken, wat ook gebeurde.

Er stemden 1.934.361 mensen minstens een kwartier af op 104e Ronde van Vlaanderen. Het piekmoment lag om 15.44 uur: 1.482.000 kijkers zagen de beklemmende ontknoping in de sprint, goed voor 86,4 procent marktaandeel. Dat wil zeggen dat 86 op honderd mensen die op dat ogenblik tv keken, naar de Ronde keken. Vorig jaar trok de Ronde gemiddeld 1.072.231 tv-kijkers (marktaandeel 81,9 pct). De 'virtuele' Ronde op rollen dit voorjaar wist 613.486 kijkers te lokken.

Ook de dameswedstrijd, gewonnen door de Nederlandse Chantal van den Broek-Blaak, kon op veel belangstelling rekenen: gemiddeld 738.938 kijkers (55,1 procent marktaandeel).

