Daags na de Omloop Het Nieuwsblad vindt zondag zoals gewoonlijk Kuurne-Brussel-Kuurne plaats, het tweede luik van het Belgisch openingsweekend. Door de nieuwe route komen de sprinters mogelijk minder aan hun trekken in de 72e editie.

Jasper Stuyven triomfeerde zaterdag in de Omloop, voor Yves Lampaert en de Deen Sören Kragh Andersen. Wie om welke reden dan ook geen rol van betekenis speelde, krijgt zondag een kans op revanche. Stuyven zorgde in 2016 voor de laatste Belgische zege in Kuurne, de renner van Trek-Segafredo kan zondag twee op twee boeken. De voorbije drie jaar wonnen de Slovaak Peter Sagan (2017), de Nederlander Dylan Groenewegen (2018) en de Luxemburger Bob Jungels (2019).

Door de parcourswijziging zijn de kansen geslonken dat het zondag tot een massasprint komt op de Brugsesteenweg in Kuurne. De organisatoren kozen voor 75 kilometer nieuwe wegen, met een pittigere route als resultaat waardoor de spurters meer rekening moeten houden met klassieke renners en vluchters. Er wordt dit jaar slechts één - één minder dan voorheen - plaatselijke ronde van 15 kilometer afgewerkt op en rond de finishzone in Kuurne.

Onder meer de Nederlander Fabio Jakobsen, Bob Jungels en de Tsjech Zdenek Stybar van Deceuninck - Quick-Step behoren tot de favorieten, net als de Noor Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), Jasper Philipsen (UAE Team Emirates), de Italiaan Matteo Trentin (CCC Team), Greg Van Avermaet (CCC Team), de Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrain-McLaren) en de Duitser John Degenkolb (Lotto Soudal).

Het startschot van de 72e Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro) weerklinkt om 11u40. De finish wordt, na 201 km koers, verwacht omstreeks half vijf.

Jasper Stuyven triomfeerde zaterdag in de Omloop, voor Yves Lampaert en de Deen Sören Kragh Andersen. Wie om welke reden dan ook geen rol van betekenis speelde, krijgt zondag een kans op revanche. Stuyven zorgde in 2016 voor de laatste Belgische zege in Kuurne, de renner van Trek-Segafredo kan zondag twee op twee boeken. De voorbije drie jaar wonnen de Slovaak Peter Sagan (2017), de Nederlander Dylan Groenewegen (2018) en de Luxemburger Bob Jungels (2019). Door de parcourswijziging zijn de kansen geslonken dat het zondag tot een massasprint komt op de Brugsesteenweg in Kuurne. De organisatoren kozen voor 75 kilometer nieuwe wegen, met een pittigere route als resultaat waardoor de spurters meer rekening moeten houden met klassieke renners en vluchters. Er wordt dit jaar slechts één - één minder dan voorheen - plaatselijke ronde van 15 kilometer afgewerkt op en rond de finishzone in Kuurne. Onder meer de Nederlander Fabio Jakobsen, Bob Jungels en de Tsjech Zdenek Stybar van Deceuninck - Quick-Step behoren tot de favorieten, net als de Noor Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), Jasper Philipsen (UAE Team Emirates), de Italiaan Matteo Trentin (CCC Team), Greg Van Avermaet (CCC Team), de Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrain-McLaren) en de Duitser John Degenkolb (Lotto Soudal). Het startschot van de 72e Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro) weerklinkt om 11u40. De finish wordt, na 201 km koers, verwacht omstreeks half vijf.