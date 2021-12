De Nieuw-Zeelander Tim Carswell volgt de Nederlander Peter Pieters op als bondscoach van de Belgische baanwielrenners. Carswell krijgt hierbij de steun van Kenny De Ketele en jeugdcoach Nicky Cocquyt. Dat heeft Belgian Cycling donderdag gemeld.

Belgian Cycling ging de voorbije maanden, nadat het contract van Pieters niet werd verlengd, op zoek naar een nieuwe pistecoach. 'Na een grondige analyse van de situatie, de ambities en de kwaliteiten van de kandidaten, werd beslist om de Nieuw-Zeelander Tim Carswell aan te stellen als head coach voor het baanwielrennen, hierin bijgestaan door Kenny De Ketele en jeugdcoach Nicky Cocquyt', klinkt het in een mededeling.

De 50-jarige Carswell, die als baanrenner zelf deelnam aan twee Olympische Spelen, was de voorbije 20 jaar op verschillende niveaus aan de slag als coach binnen de sprint en endurance disciplines. Hij behaalde tal van medailles op wereldkampioenschappen en Olympische Spelen met de Nieuw-Zeelandse baanploeg en was daarnaast onder andere ook werkzaam bij het World Cycling Centre van de Internationale Wielerunie UCI. Als head coach zal hij zowel in de endurance als sprintdisciplines de renners en coaches aansturen. 'Naast de coaching tijdens trainingen en competities zal hij ook een prominente rol spelen in de verdere ontwikkeling van het jonge coachesteam en de high potentials', meldt Belgian Cycling. 'Met als doel om niet alleen de renners maar ook de staf en de pistewerking verder te versterken voor de toekomst.'

