Het wielerseizoen is amper een goeie maand ver en de pas 20 jaar geworden Remco Evenepoel won al twee rittenkoersen, de derde (kleine) ronde uit zijn carrière. De renner uit Schepdaal vestigde daarmee opnieuw enkele records.

16 juni 2019: Belgium Tour, 19 jaar 4 maanden en 22 dagen oud.

2 februari 2020: Ronde van San Juan, 20 jaar en 8 dagen oud.

23 februari 2020: Ronde van Algarve, 20 jaar en 29 dagen oud.

Deze drie rittenkoersen won Remco Evenepoel al in zijn prille carrière. Dat leverde hem weer enkele records op, zo leert een duik in de statistieken.

* Geen enkele profrenner won ooit op de leeftijd van 20 jaar en bijna een maand al drie rittenkoersen (nu gecatalogeerd als categorie 2.1 of hoger op de UCI-kalender).

* Geen enkele profrenner won ooit op die leeftijd ook al drie tijdritten op de internationale wielerkalender: Evenepoel was vorig jaar al de beste op het EK en zegevierde dit seizoen in de chronoritten van de rondes van San Juan en Algarve.

Ter vergelijking: Fabian Cancellara, de beste tijdrijder van de 21e eeuw, won zijn derde tijdrit als prof een dag voor zijn 21e verjaardag, bovendien in rittenkoersen van veel lager niveau.

* Evenepoel werd met winst in San Juan en de Algarve de eerste Belgische profcoureur ooit die vóór begin maart al twee internationale rondes op zijn naam schreef. (Met die nuance dat de rittenkoersen zo vroeg op het seizoen voor de eeuwwisseling minder talrijk waren).

Ter vergelijking: in de 21e eeuw wonnen daarnaast slechts víér buitenlandse profrenners twee rittenkoersen in januari/februari: De herboren Nairo Quintana dit jaar, met eindwinst in Tour de la Provence (16/02) en Tour du Var et des Alpes Maritimes (23/02), Alejandro Valverde in 2018 met eindzeges in de Ronde van Valencia (04/02) en de Abu Dhabi Tour (25/02). Jonathan Tiernan-Locke in 2012 met triomfen in de Tour Méditerranéen (12/02) en de Tour du Haut-Var (19/02). Thomas Voeckler in 2009 met eindoverwinningen in de Ster van Bessèges (8/02) en Tour du Haut-Var (22/02).

* Evenepoel werd in de Ronde van Algarve ook de eerste Belg in de 21e eeuw en de eerste sinds Frank Vandenbroucke in 1998 die én een rit won met aankomst bergop (op een beklimming langer dan 5 km) én een tijdrit, én in dezelfde ronde ook de eindzege meepakte.

VDB deed het in Parijs-Nice, door er de openingstijdrit van 10 km te winnen, als eerste boven te komen op de Col de la République en in Nice als eerste op het eindpodium te staan. Vandenbroucke was toen 24 jaar.

