Zondag en maandag ondergingen alle renners en de omkadering van de teams in de Giro een nieuwe PCR-test. De 26-jarige Gaviria, bezig aan een erg matige Giro, was de enige renner die daarbij positief testte. Volgens zijn ploeg voelt hij zich goed en vertoont hij geen enkel symptoom van het virus. Gaviria gaat nu in quarantaine.

Het is voor Gaviria al de tweede keer dat hij besmet is met corona, nadat dat ook al zo was in de Ronde van Emiraten in februari.

Tijdens de testen werd ook een lid van de omkadering van AG2R La Mondiale positief bevonden op COVID-19. Rit zestien voert het Giro-peloton dinsdag van Udine naar San Daniele del Friuli. Tijdens de 229 kilometer lange etappe moeten zes beklimmingen van derde of tweede categorie overwonnen worden.

Voor de Giro zijn het jammer genoeg niet de eerste positieve gevallen. De eerste rustdag leverde namelijk ook al 8 coronatests op. Naast Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) en Michael Matthews (Sunweb) testten liepen ook vier leden van de Mitchelton-Scott tegen de lamp. Zowel Jumbo-Visma als de Australische ploeg stapten toen uit de Ronde van Italië.

