In Herentals vindt woensdag voor het eerst een klassementscross plaats, de vierde manche van de X²0 Badkamers Trofee. Ter vervanging van de Azencross in Loenhout die door de coronacrisis niet kon doorgaan. In Herentals, op het domein van Sport Vlaanderen, vond parcoursbouwer én Herentalsenaar Erwin Vervecken een nieuwe locatie, rond het Netepark en de Skiberg. Niet alleen een primeur voor de stad Herentals, ook voor zijn bekendste inwoner: Wout van Aert, die in zijn eerste cross in zijn huidige woonplaats zal starten. Nochtans staat hij vooral bekend als de renner uit Lille, waar hij opgroeide en waar jaarlijks ook de Krawatencross georganiseerd wordt. In april 2015 verhuisde de toen twintigjarige Kempenaar echter met zijn vriendin Sarah naar een nieuw huis in Herentals, waar hij later naar een grotere woning verkaste. Zo heeft Van Aert bij de elite slechts één keer in Lille gecrosst: op 8 februari 2015, toen hij als tweede eindigde na kersvers wereldkampioen Mathieu van der Poel.Een jaar ervoor (2014), bij de beloften, waren de rollen nog omgedraaid, toen Van Aert in zijn Lille zijn eerste wedstrijd ooit in een regenboogtrui won, nadat hij de zondag ervoor zijn eerste wereldtitel had behaald, in Hoogerheide. Daar bleek hij te sterk voor Mathieu van der Poel, en ook in Lille hield hij de Nederlander af. 'De regenboogtrui geeft mij vleugels', zei Van Aert achteraf.Het was ook zijn allereerste zege in de Krawatencross van Lille, want als eerstejaarsbelofte (2013), als tweede- en eerstejaarsjunior (2012 en 2011) en als eerstejaarsnieuweling (2009) raakte hij voor eigen volk niet dichter dan de derde plaats, na respectieve winnaars Tim Merlier, Yorben Van Tichelt en twee keer Laurens Sweeck.Aan die verliesreeks maakte Van Aert in 2014 dus een einde. Om twee jaar later, op 10 januari 2016, in Lille een van zijn mooiste zeges als prof te behalen: zijn eerste Belgische titel bij de elite. Gepaard met veel emoties omdat vader Henk toen worstelde met endeldarmkanker. En ook uit opluchting, nadat Van Aert op het BK het jaar ervoor, in Erpe-Mere, door stress was overmand en Klaas Vantornout zag zegevieren.In 2017 en 2018 moest Van Aert in Lille de zege weer laten aan Mathieu van der Poel, om dan na een jaar afwezigheid, in februari 2020 een nieuwe symbolische zege te boeken in Lille: zijn eerste na zijn val in de Tour van 2019 en de daaropvolgende zware revalidatie.Toen weliswaar zonder Mathieu van der Poel aan de start, wat woensdag wel het geval zal zijn. In zijn woonplaats Herentals, waar vader Henk meegeholpen heeft met de parcoursopbouw, eindelijk zijn grote rivaal nog eens verslaan in het veld, het zou ook betekenisvol zijn. De laatste keer dat Van Aert de Nederlander klopte in een cross dateert immers al van het WK in Valkenburg, op 4 februari 2018.Sindsdien stond Van Aert negentien keer met Van der Poel op het podium van een veldrit, waarvan zestienmaal als tweede, zoals ook afgelopen zondag in de Wereldbekercross in Namen. Het kleinste verschil met MVDP in die negentien races? Drie seconden. In... Namen. Het geeft aan hoe dicht Van Aert het niveau van Van der Poel weer benadert. Verslaat hij hem drie dagen later in eigen woonplaats voor het eerst in bijna drie jaar als veldrijder? Supporters zullen er niet langs de kant staan, maar de emoties, ook bij zijn vele fans thuis, zullen ongetwijfeld hoog oplaaien.