De nieuwe Cycling in Flanders wielerhub wordt ingericht in de voormalige kerk van de Abdij van Maagdendale in Oudenaarde. Dat zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. Het centrum, dat de opvolger is van het huidige Centrum Ronde van Vlaanderen, zal over enkele jaren kunnen openen, al wordt een exacte datum voor de opening nog niet gecommuniceerd.

De Abdij van Maagdendale is een historische site die gekozen is om zijn 'open karakter, internationale uitstraling en prachtige ligging aan het jaagpad langs de Schelde', zegt Demir. De Cisterciënzerabdij Maagdendale is opgetrokken in de 13e eeuw in Pamele, een stadsdeel op de rechteroever van de Schelde in Oudenaarde. De stad is sinds 2012 de aankomstplaats van de Ronde van Vlaanderen en wordt omringd door de meest legendarische hellingen die op het parcours liggen van de meeste wielerklassiekers die Vlaanderen aandoen. In de nieuwe wielerhub komt een tentoonstellingsruimte, een winkel, fietsverhuur- en hersteldienst en horeca.