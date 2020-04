Het is nog even wachten op de hertekende kalender in het wielrennen. De UCI vergaderde woensdag met vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen maar er kwam nog geen witte rook. Volgende week dinsdag (5 mei) zal meer nieuws volgen.

'Er werd beslist dat de publicatie van de hertekende kalenders voor de 2020 UCI WorldTour en UCI Women's WorldTour, die oorspronkelijk gepland was voor vandaag, wordt uitgesteld naar begin volgende week. Voor de UCI en zijn partners ligt nog werk op de plank omdat de wereldwijde gezondheidssituatie onduidelijk blijft', meldt de UCI. 'We moeten bij het vastleggen van de kalender voor het hernemen van de wielercompetities rekening houden met de maatregelen die onlangs zijn genomen door sommige Europese regeringen met betrekking tot het beperken van massa-sportevenementen.'

De UCI hoopt de nieuwe kalenders op dinsdag 5 mei te kunnen publiceren, na een meeting van de Professionele Wielerraad (PCC), die verantwoordelijk is voor de UCI WorldTour-kalender. De PCC-vergadering die vandaag/woensdag was voorzien, werd afgelast.

Volgende week zullen nog enkele onderwerpen worden verduidelijkt. Het gaat onder meer om deelnameregels voor de ploegen, regels wat betreft het aantal renners per team aan de start van de wedstrijden, en het oprichten van een stuurgroep die gedragsregels, voornamelijk met betrekking tot gezondheid, moet uitwerken eens het seizoen kan hervatten.

In de nieuwe kalender zou de Ronde van Vlaanderen een plaats krijgen op 18 oktober, precies een week na Gent-Wevelgem. Parijs-Roubaix zou de zondag na 'Vlaanderens Mooiste' volgen, op 25 oktober. Op 1 augustus zou de WorldTour uit de startblokken schieten met Strade Bianche (1 augustus), een week later gevolgd door Milaan-Sanremo. Na de Tour (29/8-20/9) zouden de Waalse Pijl (30/9) en Luik-Bastenaken-Luik (4/10) worden ingepland.

Ook voor de twee andere grote rondes, Giro (3-25/10) en Vuelta (1-22/11), circuleren data, net als voor de andere Monumenten als Amstel Gold Race (10/10) en Ronde van Lombardije (31/10). De wereldkampioenschappen in het Zwitserse Martigny staan van 20 tot 27 september geprogrammeerd.

