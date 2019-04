Niki Terpstra past voor Parijs-Roubaix na val en opgave Ronde van Vlaanderen

Niki Terpstra is na 110 kilometer in de Ronde van Vlaanderen zwaar ten val gekomen. De winnaar van vorig jaar bleef geruime tijd op het asfalt liggen en werd na de eerste medische zorgen afgevoerd naar het ziekenhuis van Oudenaarde.

In aanloop naar de Oude Kwaremont smakte de Nederlander samen met onder anderen Jasha Sütterlin, Taco van der Hoorn en zijn teamgenoot Alexandre Pichot zwaar tegen het asfalt. Terpstra bleef een tijdlang liggen en werd wat later afgevoerd naar het ziekenhuis van Oudenaarde, waar hij een verdere medische check-up zal ondergaan.

'Onze arts bevestigt dat het goed gaat met Niki', schreef zijn ploeg later op de dag op Twitter. 'Hij heeft bij zijn val wel een hersenschudding opgelopen en is ook even buiten bewustzijn geweest. Daarom kan hij zondag niet starten in Parijs-Roubaix.'