De Italiaan Giacomo Nizzolo (Team Qhubeke ASSOS) heeft vrijdag de dertiende rit van de Ronde van Italië gewonnen.

Na een geschiedenisloze etappe van 198 kilometer, van Ravenna naar Verona, was de Europese kampioen in een massasprint sneller dan late aanvaller Edoardo Affini en Peter Sagan. De Colombiaan Egan Bernal (Ineos Grenadiers) voert het ongewijzigde klassement aan.

Daags voor de tocht naar de legendarische Monte Zoncolan kregen de sprinters hun op één na laatste kans op een massaspurt. De 198 kilometer tussen Ravenna en Verona waren vlakker dan vlak, en de finale was weinig technisch. Bovendien waren met Caleb Ewan en Tim Merlier al twee van de snelste koppels benen van deze Giro naar huis.

Vluchters

Onder meer thuisrijder Elia Viviani, Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria en Giacomo Nizzolo roken zo hun kans. Dat de vroege vlucht deze keer geen uitzicht zou hebben op de ritzege, leek al voor de start een certitude. Drie renners kozen bij kilometerpaal 0 toch voor een lange dag in de aanval: Simon Pellaud, Umberto Marengo en Samuele Rivi krikten hun indrukwekkende aantal aanvalskilometers in deze Giro nog wat verder omhoog. Marengo en Rivi pakten onderweg de prijsjes mee aan de tussensprints.

Het peloton verloor geen moment de controle, met dank aan het achtervolgingswerk van de sprintersploegen Cofidis, Jumbo-Visma, UAE Team Emirates en Qhubeka ASSOS. Zij lieten de voorsprong nooit boven de acht minuten gaan, en vielen de vroege vlucht zeven kilometer voor de finish weer op de nek.

Twaalf tweede plaatsen

Op dat moment al vormden zich veel sprinttreintjes, waarbij werelduurrecordhouder Victor Campenaerts van grote waarde bleek voor zijn kopman Nizzolo. Een gaatje voor Edoardo Affini in de slotkilometer zorgde voor een atypische pelotonsprint, waarin Gaviria snel aanzette en Nizzolo in zijn wiel in de reactie ging. Maar Affini bleek uiteindelijk een prima springplank voor de 32-jarige Nizzolo, die na elf tweede plaatsen eindelijk de eerste ritoverwinning uit zijn carrière boekte in de ronde van zijn eigen land. Affini werd nog tweede, Sagan behoudt dankzij zijn derde plek zijn puntentrui. Davide Cimolai en Gaviria vulden de rest van de top vijf, Lawrence Naesen was de eerste Belg op plaats 12.

Zoncolan

Bovenaan het algemene klassement veranderde er niets: de Colombiaanse rozetruidrager Egan Bernal heeft na 53 uur koers een voorsprong van 45 seconden op de Rus Aleksandr Vlasov, zijn dichtste belager. Al de andere concurrenten kijken al tegen meer dan een minuut achterstand aan. De Italiaan Damiano Caruso blijft derde op 1:12, beste Belg Remco Evenepoel zevende op 2:22. Zaterdag trekt het Girocircus naar de top van de Monte Zoncolan, een beklimming met een mythische status in Italië. Deze keer wordt hij niet op zijn meest gevreesde kant vanuit Ovada beklommen, maar via Sutrio, goed voor 14,1 kilometer klimmen aan 8,5 procent gemiddeld. De laatste drie kilometer zijn loodzwaar, met kort voor de finish bergop nog een verschrikkelijk steil stuk van 27 procent.

