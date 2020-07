Elke week belichten we een opvallend cijfer uit de sportactualiteit. Deze keer: 6. Of het aantal maanden dat Mathieu van der Poel, door de coronacrisis, minstens zal moeten wachten op een volgende overwinning.

Omdat de coronadreiging in Roemenië te groot is geworden, hervat Mathieu van der Poel zijn wegseizoen niet, zoals aanvankelijk gepland, op donderdag 23 juli in de onbekende Sibiu Tour.

Wel pas op zaterdag 1 augustus, in de Italiaanse Strade Bianche - als ook daar de besmettingsgraad tenminste niet explodeert.

Zo moet MVDP nog wat langer geduld oefenen om zijn handen in de lucht te kunnen steken in een officiële wedstrijd, want zijn laatste overwinning dateert al van 2 februari 2020, het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf.

Daarna stopte Van der Poel zijn veldritseizoen en bereidde hij zich voor op het wegseizoen, om in februari nog de Ronde van de Algarve af te werken. Daar kon hij in vijf etappes echter geen ritzege boeken.

Niet onlogisch na een rustperiode, maar wel de eerste rittenkoers sinds de Tour du Limousin in augustus 2017 waarin hij géén etappeoverwinning behaalde.

Lockdown

Door de coronalockdown en de afgelaste wedstrijden kwam de Nederlander daarna niet meer uit in competitie. Tenzij in Zwiftraces, of in mei in de Container Cup op tv-zender Vier, die hij wél won.

Aangezien de Strade Bianche op 1 augustus zijn eerstvolgende officiële wedstrijd wordt, zal hij tenminste zes maanden hebben moeten wachten op een nieuwe triomf.

Nooit is Van der Poels zegelijst als profrenner (sinds 1 januari 2014) zo lang onaangeroerd gebleven.

Als we tenminste ook de niet UCI-zeges meetellen, want tussen zijn laatste veldritzege in het seizoen 2014/15 (21 februari 2015 in Heerlen) en zijn eerste triomf in het daaropvolgende crossseizoen (7 december 2015 in Overijse) zaten er 9 maanden en 17 dagen.

Tussenin, op 16 juli, won Van der Poel echter wel een rit in de Ronde van Luik (een rittenwedstrijd op de nationale kalender), maar door knieoperaties was hij daarna een hele tijd out en kon hij pas later het veldritseizoen aansnijden.

Nieuwelingen

Voor een nog langere zegeloze periode dan de huidige (van dus minstens 6 maanden, tussen het WK veldrijden en de Strade Bianche) moeten we teruggaan naar MVDP's jeugdjaren als renner.

Tussen zijn laatste crosszege als eerstejaarsnieuweling (op 20 februari 2010 in Lebbeke) en zijn eerste als tweedejaarsnieuweling (op 19 september 2010 in Erpe-Mere) zat er een periode van 6 maanden en 30 dagen.

'Matje' werkte in 2010 nochtans een wegseizoen af, maar daarin kon hij geen enkele keer winnen.

Het was de laatste lente/zomer waarin Van der Poel geen enkele zege kon boeken, inclusief overwinningen in kermiskoersen/nationale (niet UCI-)wedstrijden en sinds 2016 ook in mountainbikeraces.

Dat zal allicht nog lang zo blijven.

Tenzij het coronavirus daar dit seizoen nog een stokje voor steekt.

Omdat de coronadreiging in Roemenië te groot is geworden, hervat Mathieu van der Poel zijn wegseizoen niet, zoals aanvankelijk gepland, op donderdag 23 juli in de onbekende Sibiu Tour. Wel pas op zaterdag 1 augustus, in de Italiaanse Strade Bianche - als ook daar de besmettingsgraad tenminste niet explodeert.Zo moet MVDP nog wat langer geduld oefenen om zijn handen in de lucht te kunnen steken in een officiële wedstrijd, want zijn laatste overwinning dateert al van 2 februari 2020, het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf. Daarna stopte Van der Poel zijn veldritseizoen en bereidde hij zich voor op het wegseizoen, om in februari nog de Ronde van de Algarve af te werken. Daar kon hij in vijf etappes echter geen ritzege boeken. Niet onlogisch na een rustperiode, maar wel de eerste rittenkoers sinds de Tour du Limousin in augustus 2017 waarin hij géén etappeoverwinning behaalde.Door de coronalockdown en de afgelaste wedstrijden kwam de Nederlander daarna niet meer uit in competitie. Tenzij in Zwiftraces, of in mei in de Container Cup op tv-zender Vier, die hij wél won.Aangezien de Strade Bianche op 1 augustus zijn eerstvolgende officiële wedstrijd wordt, zal hij tenminste zes maanden hebben moeten wachten op een nieuwe triomf.Nooit is Van der Poels zegelijst als profrenner (sinds 1 januari 2014) zo lang onaangeroerd gebleven.Als we tenminste ook de niet UCI-zeges meetellen, want tussen zijn laatste veldritzege in het seizoen 2014/15 (21 februari 2015 in Heerlen) en zijn eerste triomf in het daaropvolgende crossseizoen (7 december 2015 in Overijse) zaten er 9 maanden en 17 dagen.Tussenin, op 16 juli, won Van der Poel echter wel een rit in de Ronde van Luik (een rittenwedstrijd op de nationale kalender), maar door knieoperaties was hij daarna een hele tijd out en kon hij pas later het veldritseizoen aansnijden.Voor een nog langere zegeloze periode dan de huidige (van dus minstens 6 maanden, tussen het WK veldrijden en de Strade Bianche) moeten we teruggaan naar MVDP's jeugdjaren als renner.Tussen zijn laatste crosszege als eerstejaarsnieuweling (op 20 februari 2010 in Lebbeke) en zijn eerste als tweedejaarsnieuweling (op 19 september 2010 in Erpe-Mere) zat er een periode van 6 maanden en 30 dagen.'Matje' werkte in 2010 nochtans een wegseizoen af, maar daarin kon hij geen enkele keer winnen.Het was de laatste lente/zomer waarin Van der Poel geen enkele zege kon boeken, inclusief overwinningen in kermiskoersen/nationale (niet UCI-)wedstrijden en sinds 2016 ook in mountainbikeraces.Dat zal allicht nog lang zo blijven.Tenzij het coronavirus daar dit seizoen nog een stokje voor steekt.