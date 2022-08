Het wielerseizoen duurt nog goed twee maanden en toch is 2022 nu al het beste Belgische wielerjaar in ruim drie decennia, qua kwantiteit én kwaliteit.

Rune Herregodts en neoprof Kamiel Bonneu wonnen voor Sport Vlaanderen-Baloise afgelopen week twee ritten in de Ronde van Tsjechië (een dubbelslag die het team voor het laatst in een rittenkoers had neergezet in de Tour Down Under 2007, met etappezeges voor Steven Caethoven en Pieter Ghyllebert).

Victor Campenaerts behaalde in de Tour of Leuven zijn allereerste zege in een eendagskoers op de UCI-kalender, een week nadat Gerben Thijssen in de Ronde van Polen zijn eerste WorldTourrace won, in een massasprint.

En dat was daags nadat Remco Evenepoel een fameus solonummer had afgerond in de Clásica San Sebastián. Volgend op een week waarin Arnaud De Lie, op zijn 20e, al zijn zevende profzege boekte en Jan Bakelants voor het eerst in zes jaar nog eens kon winnen, met alle emoties van dien.

Belgische successen die volgden ná de Tour de France, waar Wout van Aert, Jasper Philipsen en Yves Lampaert samen liefst zes ritzeges wegkaapten, de grootste vaderlandse oogst sinds 1985. Plús de groene trui voor de Jumbo-Vismarenner.

Die Ronde van Frankrijk was dan weer een voortzetting van een succesvol voorjaar, met onder meer een zeldzame dubbelslag in de Waalse Pijl (zege voor Dylan Teuns) en Luik-Bastenaken-Luik (Remco Evenepoel).

Kwantiteit

Balans voor de Belgische profrenners op 8 augustus 2022: 63 zeges (UCI categorie +1.1/2.1 of hoger). Daarmee evenaren Van Aert en co nú al het record in de 21e eeuw, dat dateerde van... vorig jaar. En het seizoen duurt nog twee maanden.

Allicht zal dus het aantal van 1991 en 1992 (69) nog overschreden worden. En misschien ook dat van 1990 (77). De totale oogst van 1989 evenaren (94) wordt wel moeilijker, net als dat van 1985 en 1984 (100 en 108).

Dat waren echter andere tijden, waarin het aandeel van de Belgische renners in het kleinere internationale wielerpeloton een stuk groter was dan tegenwoordig.

WorldTourzeges

Even opmerkelijk, en zelfs nog straffer, is de kwaliteit: België telt nu al 23 WorldTourzeges, drie meer dan het record van het seizoen 2017 (20). Net als toen ook al behaald door negen verschillende renners: Van Aert (8), Philipsen (4), Merlier (2), Teuns (2), Evenepoel (3), De Gendt (1), De Bondt (1), Lampaert (1) en Thijssen (1).

Remco Evenepoel schreeuwt zijn vreugde uit: hij heeft voor de tweede keer de Clásica San Sebastián gewonnen.

Ter vergelijking: amper tien jaar geleden, in het seizoen 2012, veroverden de Belgen in totaal 10 WorldTourzeges, waarvan 5 voor Tom Boonen, en 2 voor Thomas De Gendt en Philippe Gilbert, die wel ook de wereldtitel op zak stak. Totale oogst toen: 29 zeges, t.o.v. 63 nu.

Je moet ook al terug naar 1985 voor een kwalitatief even straf vollédig seizoen. Toen met de jonge Eric Vanderaerden als de grote ster, met onder meer zeges in de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en twee Tourritten.

Worldranking

Die cijfers weerspiegelen zich ook in de Worldranking: België staat in het landenklassement op kop met 15011 punten (laatste update 2 augustus). Liefst 3590 punten meer dan Slovenië, het nummer twee.

Met Wout van Aert en Remco Evenepoel tellen we dan ook twee renners in de top vijf, als derde en vierde. En de kans is reëel dat zij daar, of zeker in de top 10, zullen blijven staan tot het einde van het seizoen.

De laatste en enige keer dat België op het einde van het wielerjaar twéé renners had in de mondiale top 10 van de FICP/UCI/WorldTour/WorldRanking (in die chronologische volgorde, sinds 1984): 1987, met Claude Criquielion en Eric Vanderaerden, op plaats vijf en zes.

En dan kunnen de twee grootste kroonjuwelen nog meer schitteren, in de Vuelta, en later op het WK in Wollongong, waar Evenepoel en Van Aert topfavoriet zullen zijn in de tijdrit en/of de wegrit.

En dan hebben we Lotto Kopecky nog niet vermeld, die als Belgische vrouw het afgelopen voorjaar een unieke dubbel realiseerde in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. En die na een tegenvallende Tour de Femmes ongetwijfeld belust zal zijn op revanche op het WK.

Of hoe de Belgische wielerweelde in moderne wielertijden nooit zo groot geweest is.

