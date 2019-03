Nummer 14 voor Deceuninck-Quick Step: Florian Sénéchal wint GP Samyn

Sénéchal haalde het na bijna tweehonderd kilometer tussen Quaregnon en Dour in de sprint van een kleine kopgroep van onze landgenoot Aimé De Gendt (Wanty-Groupe Gobert) en de Nederlander Niki Terpstra (Direct Energie), de winnaar van vorig jaar.

Zo schonk hij Deceuninck-Quick Step de veertiende zege van het seizoen, de derde op rij al nadat de Belgische WorldTour-formatie afgelopen weekend ook al aan het feest was in de Omloop Het Nieuwsblad (Zdenek Stybar) en Kuurne-Brussel-Kuurne (Bob Jungels).

De Nederlander Lars Boom (Roompot-Charles) greep met een vierde stek nipt naast het podium, Pieter Serry werd vijfde.

De GP Samyn, die in 1968 voor het eerst werd georganiseerd, huldigt elk jaar wielrenner José Samyn, die de eerste editie van de koers won. Samyn overleed op 28 augustus 1969 op 23-jarige leeftijd in een na-Tourcriterium in Zingem.