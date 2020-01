Caleb Ewan heeft de vierde rit in de Tour Down Under gewonnen. Richie Porte behoudt de leiderstrui, maar ziet Daryl Impey wel drie seconden dichter komen.

Het klassement kreeg na de rit van woensdag met aankomst in Paracombe een eerste vorm, de kans dat het op dag vier door elkaar zou worden geschud was eerder klein met de rit naar Murray Bridge. Onderweg moesten weliswaar enkele heuvels overwonnen wonnen, op het eind waren de sprinters wellicht aan zet.

Maar eerst werd nog strijd geleverd om de bonificatieseconden zoals in de openingsdagen van de Australische rittenkoers. Na 18,1 km en 40,3 km konden seconden verdiend worden en net zoals toen had tweevoudig eindwinnaar Daryl Impey daar zijn zinnen op gezet. Laurens De Vreese probeerde daarvoor al weg te geraken, zonder succes.

Mitchelton-Scott maakte zijn plan duidelijk kenbaar, maar Mads Pedersen, ploegmaat van leider Richie Porte, graaide twee seconden voor de neus van Impey weg die vrede moest nemen met één seconde, aangezien Jasper Philipsen de volle buit nam. In de tweede sprint toonde Philipsen zich opnieuw de sterkste, voor Impey die in totaal dus drie seconden won op Porte en zijn achterstand halveerde op de Australische leider. Robert Power, derde in de stand, greep de laatste boniseconde en kwam op acht seconden.

Pas daarna mochten de aanvallers hun kans gaan. Joey Rosskopf (CCC) schoof mee, net zoals James Piccoli (Israel Start-Up Nation), Jorge Arcas (Movistar), Sergio Samitier (Movistar) en onze landgenoot Laurens De Vreese (Astana) die dinsdag al de Prijs van de Strijdlust won.

Op 25 km van het eind werden ze bij de lurven gevat door het peloton dat in rotvaart koers zette naar de finish. Een nerveuze bedoening was het door de wind, Jumbo-Visma probeerde het op waaiers te trekken gedurende een aantal kilometers en Porte kreeg het zelfs even moeilijk, maar hield stand. Mede ook omdat de Nederlandse ploeg zijn poging moest staken nadat George Bennett, vijfde in het klassement, een lekke band kreeg en hij moest opgewacht worden. Hij keerde nog net op tijd terug in het peloton vooraleer zou gesprint worden. In die technische finale lanceerde Sam Bennett zijn sprint op 200 meter, maar kwam Ewan hem nog met gemak voorbij. Philipsen eindigde als derde.

Het klassement kreeg na de rit van woensdag met aankomst in Paracombe een eerste vorm, de kans dat het op dag vier door elkaar zou worden geschud was eerder klein met de rit naar Murray Bridge. Onderweg moesten weliswaar enkele heuvels overwonnen wonnen, op het eind waren de sprinters wellicht aan zet. Maar eerst werd nog strijd geleverd om de bonificatieseconden zoals in de openingsdagen van de Australische rittenkoers. Na 18,1 km en 40,3 km konden seconden verdiend worden en net zoals toen had tweevoudig eindwinnaar Daryl Impey daar zijn zinnen op gezet. Laurens De Vreese probeerde daarvoor al weg te geraken, zonder succes. Mitchelton-Scott maakte zijn plan duidelijk kenbaar, maar Mads Pedersen, ploegmaat van leider Richie Porte, graaide twee seconden voor de neus van Impey weg die vrede moest nemen met één seconde, aangezien Jasper Philipsen de volle buit nam. In de tweede sprint toonde Philipsen zich opnieuw de sterkste, voor Impey die in totaal dus drie seconden won op Porte en zijn achterstand halveerde op de Australische leider. Robert Power, derde in de stand, greep de laatste boniseconde en kwam op acht seconden. Pas daarna mochten de aanvallers hun kans gaan. Joey Rosskopf (CCC) schoof mee, net zoals James Piccoli (Israel Start-Up Nation), Jorge Arcas (Movistar), Sergio Samitier (Movistar) en onze landgenoot Laurens De Vreese (Astana) die dinsdag al de Prijs van de Strijdlust won. Op 25 km van het eind werden ze bij de lurven gevat door het peloton dat in rotvaart koers zette naar de finish. Een nerveuze bedoening was het door de wind, Jumbo-Visma probeerde het op waaiers te trekken gedurende een aantal kilometers en Porte kreeg het zelfs even moeilijk, maar hield stand. Mede ook omdat de Nederlandse ploeg zijn poging moest staken nadat George Bennett, vijfde in het klassement, een lekke band kreeg en hij moest opgewacht worden. Hij keerde nog net op tijd terug in het peloton vooraleer zou gesprint worden. In die technische finale lanceerde Sam Bennett zijn sprint op 200 meter, maar kwam Ewan hem nog met gemak voorbij. Philipsen eindigde als derde.