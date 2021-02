Net zoals vorig jaar moet de Ronde van Vlaanderen het vanwege de coronacrisis zonder publiek stellen. De Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter bevestigde woensdag op een persconferentie in Ninove dat de 105e editie van Vlaanderens Mooiste achter gesloten deuren zal verlopen.

Ook Omloop Het Nieuwsblad (27 februari) en Nokere-Koerse (17 maart), die eveneens over Oost-Vlaams grondgebied lopen, moeten het zonder fans stellen.

'Ondanks het feit dat de coronacijfers de goede kant opgaan, is het niet opportuun evenementen zoals wielerwedstrijden met publiek te laten plaatshebben. Daarom de maatregelen om onder andere geen toeschouwers toe te laten op wedstrijden als de Omloop Het Nieuwsblad, Nokere-Koerse en de Ronde van Vlaanderen van 4 april', gaf gouverneur Carina Van Cauter mee op een persconferentie in Ninove, de aankomststad van de openingsklassieker de Omloop van zaterdag 27 februari.

'De vele wielerfans hebben vorig jaar bewezen dat de koers perfect coronaproof georganiseerd kan worden. Tijdens de Ronde van Vlaanderen van 2020 waren er quasi geen overtredingen. Vandaag heeft de wielerkalender, mede door het goede gedrag van de supporters, zich hersteld maar het virus is jammer genoeg nog niet weg. De koers zal dus opnieuw anders georganiseerd en beleefd moeten worden', vervolgde Van Cauter.

De maatregelen lopen alvast reeds tot 5 april, de dag na de Ronde van Vlaanderen. 'Tot 5 april is, onverminderd de bepalingen van het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en latere wijzigingen, het verboden in Oost-Vlaanderen randactiviteiten of bijkomende commerciële activiteiten te organiseren naar aanleiding van wielerwedstrijden. Wij verbieden ook publiek aan de start, aankomst, hellingen en kasseistroken van de koersen. Het dragen van een mondmasker is verplicht langsheen het parcours vanaf één uur voor en één uur na de verwachte doortocht van de wedstrijden en wij handhaven een droneverbod. De politie zal deze maatregelen streng controleren en verbaliseren indien nodig. Aan een inbreuk hangt minstens een prijskaartje van 250 euro. Al deze maatregelen zullen meermaals gecommuniceerd worden langs allerlei kanalen. Het is jammer maar de wielerfan moet de voorjaarskoersen in Oost-Vlaanderen thuis beleven. Kijk thuis naar TV en vermijd zo een PV', besloot gouverneur Van Cauter.

