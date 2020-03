De voorjaarsklassieker Strade Bianche gaat niet door als gevolg van de coronacrisis in Italië. Dat meldt de organisatie aan de wielerploegen en vernam Belga uit goede bron.

Het laatste overleg draaide op niets uit.

Organisator RCS vraagt via de Italiaanse federatie aan de Internationale Wielerunie UCI een nieuwe datum te zoeken.

Over het lot van Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo is er nog niets geweten. In Parijs-Nice vrezen de organisatoren intussen voor een overrompeling, als alternatief voor de Strade. De Koers naar de zon vertrekt zondag.

Ultiem overleg

Door het woensdagavond uitgevaardigde decreet van de Italiaanse regering leek het al onwaarschijnlijk dat de wielerwedstrijd zou doorgaan. Tot en met 3 april moeten sportwedstrijden in Italië achter gesloten deuren plaatsvinden, al leek er voor de organisatie van koersen wel nog een kleine opening te zijn - mits er voldaan werd aan een aantal voorwaarden.

Ook organisator RCS wilde zich woensdagavond niet zomaar gewonnen geven en legde alle hoop op een ultiem overleg met de lokale autoriteiten in Siena om de wedstrijd te organiseren.

'Na het decreet van woensdagavond hebben we nog een meeting gehad met de autoriteiten donderdagochtend, maar het blijkt dat het onmogelijk is om de wedstrijd te laten doorgaan vanwege het coronavirus', klinkt het in de mail, die gericht is aan de teams. 'De Italiaanse autoriteiten blokkeren de organisatie. RCS zal dit op donderdag nog bevestigen met een officiële mededeling.'

Voor de verschillende ploegen kwam n het nieuwe niet als een schok. Enkele lieten al weten niet te zullen koersen tot eind maart en lieten de Italiaanse koersen dan ook al links liggen.

