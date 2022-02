Omloop Het Nieuwsblad: Ook verkouden Sep Vanmarcke, winnaar in 2012, start niet

Sep Vanmarcke geeft in extremis forfait voor de Omloop Het Nieuwsblad, de Belgische openingsklassieker die hij in 2012 won. De renner van Israel - Premier Tech heeft last van een verkoudheid.

Sep Vanmarcke.