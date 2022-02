Als Tom Pidcock de Omloop Het Nieuwsblad wint, dan zal hij een primeur neerzetten. Iets waar alleen ooit Roger De Vlaeminck bíjna in slaagde.

Net geen vier weken nadat Tom Pidcock zich in Fayetteville tot wereldkampioen veldrijden heeft gekroond, staat de Brit zaterdag aan de start van de Belgische openingskoers. Tussenin ging hij op vakantie naar New York, werkte hij een korte stage af en nam hij ook deel aan de Ronde van Algarve.

...

Net geen vier weken nadat Tom Pidcock zich in Fayetteville tot wereldkampioen veldrijden heeft gekroond, staat de Brit zaterdag aan de start van de Belgische openingskoers. Tussenin ging hij op vakantie naar New York, werkte hij een korte stage af en nam hij ook deel aan de Ronde van Algarve. Daarin gaf de INEOS-Grenadiersrenner op in de slotrit, na een valpartij een twintigtal kilometer voor de aankomst. Hij viel er op zijn hoofd (zijn helm was beschadigd, zo bleek uit een foto op Strava), maar zonder ernstige gevolgen. Dat bleek al de volgende ochtend, toen Pidcock een ochtendloop van 6 kilometer afwerkte met een gemiddelde snelheid van 14,6 km per uur.Of dat voldoende zal zijn om in de Omloop Het Nieuwsblad meteen mee te strijden voor winst, is nog af te wachten. Maar gezien het grote talent van de 22-jarige Brit lijkt de kans reëel. Ook vorig jaar speelde hij immers al een prominente rol in de openingskoers, door mee te glippen met een sterke vluchtersgroep met onder meer Julian Alaphilippe, Sep Vanmarcke en Greg Van Avermaet. Zij werden echter ingerekend, waardoor Pidcock uiteindelijk als 55e finishte. Uitbollend in de laatste kilometer, waarin een groep van 45 renners in Ninove voor de zege sprintte.Een dag later had Pidcock in Kuurne-Brussel-Kuurne slechte benen, maar sprintte hij naar een derde plaats, na solist Kasper Asgreen en Anthony Turgis, als snelste van de achtervolgende groep.Het verschil met vorig jaar is dat Pidcock nu wél aan het openingsweekend begint als regerend wereldkampioen cyclocross, terwijl hij op het WK veldrijden 2021 in Oostende pas vierde werd.Op zich is dat al uitzonderlijk: slechts vier renners hebben tot nu toe in hetzelfde jaar én WK-goud behaald als crosser, én x weken erna ook deelgenomen aan de Omloop Het Nieuwsblad/Volk: Wout van Aert in 2018, Zdenek Stybar in 2014, Dominique Arnould in 1993 en Roger De Vlaeminck in 1975.Opvallend: voor de eerste drie bleek de Omloop nog te vroeg te komen na hun veldritcampagne.Wout van Aert eindigde in 2018 als 32e, amper 13 dagen na zijn laatste cross in Hoogstraten en drie weken na zijn wereldtitel in Valkenburg (zonder wegkoers tussenin).Zdenek Stybar finishte in 2014 als 29e in de Omloop, vier weken na zijn zege op het WK cyclocross in Hoogerheide, met tussenin deelname aan de Trofeo Serra de Tramuntana en de Ronde van Oman.Dominique Arnould werd in 1993 87e en laatste in de Omloop, 20 dagen na zijn laatste veldrit in Harnes en vier weken na zijn cyclocrosstitel in Corva, met nadien nog één eendagsrace op de weg (Tour du Haut Var).Het hoeft niet te verbazen dat Roger De Vlaeminck in 1975 de overgang van de modder naar het asfalt beter verteerde. Op 26 januari pakte hij zijn eerste en enige regenboogtrui bij de profs in het cyclocross, in Melchnau. Vervolgens startte de Oost-Vlaming op 20 februari in de Italiaanse openingskoers Trofeo Laigueglia, waarin hij als derde eindigde. Om op 22 februari aan de Ronde van Sardinië te beginnen, waarin De Vlaeminck drie van de vijf ritten won. En twee keer vierde werd... Amper drie dagen na het einde van die etappekoers reed de kersverse wereldkampioen veldrijden al de Omloop Het Volk. Daarin finishte De Vlaeminck als... vierde, 56 seconden na solist Joseph Bruyère en 19 seconden na het duo Patrick Sercu (tweede)/José De Cauwer (derde). Net geen dubbelslag dus voor de toenmalige Brooklynrenner. Zoals dat de jaren ervoor ook nét niet gelukt was.In 1969 gooide de toen 21-jarige neoprof al hoge ogen in Gent-Gent. Door een week nadat hij op het WK veldrijden voor amateurs in Magstadt zilver had veroverd (na René De Clercq), metéén die Omloop Het Volk te winnen, zijn állereerste profkoers op de weg. Een dag later, op zondag 2 maart, stapte De Vlaeminck zelfs weer het veld in. Om als tweede te eindigen in de cross in Overboelare, na broer Eric.Een jaar later (1970) realiseerde De Vlaeminck weer bijna een dubbelslag: op 22 februari vierde in zijn eerste WK veldrijden bij de elite in Zolder. De week erna achtste in de Omloop Het Volk, zijn eerste wegrace van dat seizoen. Een dag later was hij wel de snelste in Kuurne-Brussel-Kuurne, voor Eric Leman.Negen jaar later (1979) won 'Tsjeeten' voor de tweede keer de Belgische openingskoers, maar had hij op het uitgeregende WK veldrijden in Saccolongo opgegeven. Realiseert Tom Pidcock, als regerend wereldkampioen veldrijden bij de profs, zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad wel een unieke dubbel? De Vlaeminck, een fervent voorstander van de combinatie veldrijden/weg, zal het (allicht) graag zien gebeuren.