Voor de start van het Belgische openingsweekend sprokkelden we 10 opvallende cijfers over de Omloop Het Nieuwsblad bijeen. Met als voornaamste conclusie: kunnen Tiesj Benoot of Greg Van Avermaet een opvallende trend ombuigen?

Zoveel jaar geleden, in 1992, vond de Omloop (Het Volk) voor de laatste keer plaats op een schrikkeldag. De winnaar toen? Johan Capiot. Het was pas de tweede maal in de geschiedenis dat die koers op de 29e februari viel, na de editie van 1964, toen Frans Melckenbeeck won.Het aantal overwinningen dit seizoen van CCC, het team van Greg Van Avermaet en Matteo Trentin. Het is de enige WorldTourploeg die in 2020 nog niet kon winnen. De laatste renner die zijn team in de Omloop de eerste zege van het seizoen schonk? Johan Capiot in 1992...Het aantal competitiedagen in 2020 die Sunwebploegmaats Soren Kragh Andersen en Tiesj Benoot op hun teller hebben staan, morgen bij de start van de Omloop. Net als ook Wout van Aert (al reed die wel zes veldritten). De laatste renner die de Omloop won met geen enkele UCI-koers in de benen? Alweer Johan Capiot, bij zijn eerste zege, in 1990.Zoveel keer al finishte Greg Van Avermaet in de top tien van de Belgische openingsklassieker, waaronder twee eerste en twee tweede plaatsen. Geen enkele huidige profcoureur doet beter.Met zoveel ex-winnaars van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staat Deceuninck-Quick-Step aan de start van de Omloop. Een primeur in de geschiedenis van de ploeg (sinds Quick-Step in 2003 hoofdsponsor werd).Zoveel jaar geleden won Patrick Lefevere, in zijn allereerste voorjaar als ploegleider (bij Marc-Zeepcentrale), meteen de Omloop Het Volk, met Joseph Bruyère.Het aantal keer dat een renner in hetzelfde jaar én de Omloop Het Volk/Nieuwsblad won én de Ronde van Vlaanderen. Een vloek die niet geldt voor de dubbel met Parijs-Roubaix. Neergezet door Greg Van Avermaet (2017), Johan Museeuw (2000), Franco Ballerini (1995) en Eddy Merckx (1973).Zoveel jaar geleden won Dylan Teuns de Omloop Het Nieuwsblad voor junioren, waarna hij vijf jaar later, in 2014, ook als tweede eindigde in de Omloop voor beloften. Om nog eens vijf jaar later vijfde te worden in de Omloop voor profrenners. Of hoe Teuns niet alleen een coureur voor de klimklassiekers is.Zoveel jaar, plus 65 dagen was Jean Bogaerts jong toen hij in 1945 de allereerste Omloop (toen nog van Vlaanderen) won. Of 30 dagen ouder dan Remco Evenepoel morgen zal zijn (20 jaar en 35 dagen). Jonge tieners/twintigers die een grote koers op hun erelijst zetten: het is dus van alle tijden. Uitkijken dan ook naar Quinn Simmons, de juniorenwereldkampioen van Trek-Segafredo die in de Omloop als jongste van het veld zal starten, op een leeftijd van amper 18 jaar en 297 dagen.Voor de zoveelste keer neemt de 37-jarige Philippe Gilbert deel aan de Omloop Het Nieuwsblad, een aantal dat in huidige profpeloton alleen Michael Schär evenaart. Gilbert behaalde in 2006, bij zijn tweede deelname aan de openingskoers, zelfs zijn allereerste profzege in België, als pas 23-jarige.