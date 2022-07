De Deen Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) heeft dinsdag vanuit een lange vlucht de tiende etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. In de makkelijkste van drie Alpenritten op rij, die onderweg werd opgeschrikt door een klimaatprotest, behield de Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) nog net zijn gele trui, met elf seconden voorsprong op de Duitse vluchter Lennard Kämna.

Liefst vier renners kwamen na de tweede rustdag niet meer aan de start van de tiende Touretappe. Ben O'Connor (AG2R Citroën) en Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) hadden maandag al bekendgemaakt dat ze de Tour zouden verlaten, maar dinsdag kwamen daar door positieve coronatesten van Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco) en George Bennett (UAE Team Emirates) verrassend nog twee namen bij. Geletruidrager Tadej Pogacar verloor zo na Vegard Stake Laengen een tweede knecht, terwijl dinsdag ook bekend werd dat zijn klimluitenant Rafal Majka ook licht-positief bleek op corona, maar wel zijn weg verder mag zetten.

De Tour blijft enkele dagen in de Alpen kamperen, maar daags voor een zwaar tweeluik werden de renners tijdens de tiende etappe al bij al gespaard. Tijdens de 148 kilometer tussen Morzine en Megève ging het de hele dag op en af, maar de parcoursbouwers hadden de makkelijkste wegen in de Alpen gekozen. Aan het eind wachtte wel de 19 kilometer lange 'loper' richting het vliegveld van Megève. Voor ritwinst werd vooraf vooral in de richting van een vlucht gekeken.

Het was dan ook geen verrassing dat er bij de start van de rit een fikse strijd losbarstte om in de juiste ontsnapping te geraken. Het was uiteindelijk ouderdomsdeken Philippe Gilbert die die mee op de rails zette. Hij vormde zo een omvangrijke kopgroep van 25 renners, met daarin verder geen andere Belgen. Een gevaar voor de geteisterde ploeg van Pogacar bleek de ontsnapping niet: er zaten voorin geen klassementsrenners, en met meer dan acht minuten achterstand was Lennard Kämna voorin de best geplaatste renner.

In de aanloop naar de slotklim werd de wedstrijd opgehouden door een opvallend incident: enkele klimaatactivisten zorgden ervoor dat het peloton en de karavaan niet verder konden. De wedstrijd werd een kwartiertje stilgelegd om de weg vrij te maken, waarna gestart werd met dezelfde verschillen als de renners aan de manifestatie waren toegekomen: Alberto Bettiol met een kleine halve minuut voorsprong op de andere vluchters, en dan het peloton op meer dan zeven minuten. Bettiol hield aan zijn solo de tussensprint en de prijs van de strijdlust over, maar op de flanken van de klim naar het vliegveld van Megève werd hij teruggeroepen door de betere klimmers en zakte hij net als Gilbert terug. Voorin was het Luis Leon Sanchez die met een aanval op vijf kilometer van de finish zijn hand uitstak naar de vijfde Tourritzege uit zijn carrière, maar eerst Nick Schultz en Matteo Jorgenson, dan Dylan van Baarle en dan nog eens zes renners kwamen in de slotfase weer aansluiten.

Uiteindelijk draaide de etappe uit op een sprint op de flink oplopende landingsstrook in Megève, van ver ingezet door Sanchez. De Australiër Schultz ging voorbij de ervaren Spanjaard, maar net voor de streep werd hij op zijn beurt geremonteerd door Cort Nielsen. Voor de 29-jarige Deen, de grote animator van het vlakke begin van deze Tour en daardoor een week drager van de bolletjestrui, is het de tweede ritzege in de Tour. Eerder schoot hij in 2018 al in de roos, toen in Carcassonne. De resterende ploegmaats van Pogacar gaven de vluchters zoveel ruimte dat ze de gele trui - en de verantwoordelijkheid die daaraan vasthangt - ei zo na kwijtspeelden, maar een versnelling bij de favorieten kostte een ontgoochelde Kämna toch zijn gele droom.

De geletruidrager zelf sprintte bergop opnieuw het snelste bij de favorieten, sloeg zelfs een klein kloofje, maar tijdswinst leverde dat niet op. Pogacar heeft in het algemene klassement nu elf seconden voorsprong op Kämna, en nog steeds 39 op de Deen Jonas Vingegaard, die van 2 naar 3 zakt. Wout van Aert behoudt zijn groene trui met liefst 135 punten voorsprong.

De komende twee dagen worden meer dan waarschijnlijk cruciaal voor de renners die mikken op een goed eindklassement: woensdag eindigt de elfde etappe ruim 2.400 meter boven zeeniveau op de steile Col du Granon, donderdag is er na twee Alpenreuzen opnieuw een aankomst bergop, dan op de iconische Alpe d'Huez.

