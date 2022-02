Met Omloop Het Nieuwsblad wordt traditioneel het Belgische wielervoorjaar op gang getrokken. Onze wielerredacteurs laten hun licht schijnen op het openingsweekend en het komende klassieke seizoen.

Wie wint Omloop Het Nieuwsblad?

Wie wint Omloop Het Nieuwsblad?Jonas Creteur: 'Het wordt zaterdag mooi weer: zon, 10 graden, weinig wind, zoals vorig jaar. Toen sprintte een groep van liefst 45 renners om de zege in Ninove, met Davide Ballerini als winnaar. De organisatoren hebben mede daardoor het parcours aangepast, met smallere wegen tussen de derde laatste helling, de Eleverenberg (op 28,8 km van de finish) en de Muur van Geraardsbergen (op 16,7 km van de Ninove). Dat moet de achtervolging van het peloton op een mogelijke vluchtersgroep, die tussen de Wolvenberg (55 km voor de aankomst) en de Eleverenberg zal ontstaan, bemoeilijken.'De grote vraag is wat Quick-Step zal doen, want zij hebben alleen Florian Sénéchal als relatief snelle man. Maar tegen Wout van Aert of Sonny Colbrelli is hij allicht kansloos in de sprint. De mannen van Patrick Lefevere én die van Lotto-Soudal (met Wellens, Van Moer, Vermeersch en Campenaerts) moeten dus aanvallen. Al dan niet achterna gezeten door Jumbo-Visma. Van Aert kan immers ook zélf de boel laten ontploffen, met de aanval als beste verdediging. Van Aert bewees al in het verleden dat hij meteen kan scoren als hij van een hoogtestage komt, zoals ook deze keer, na drie weken op Tenerife, met zijn hele ploeg. Dus verwacht ik dat het ook nu meteen prijs zal zijn.'Jacques Sys: 'Wout van Aert. Hij legt zijn focus wel later op het voorjaar, maar zal zich zo snel mogelijk willen tonen. En hij heeft een uitstekende winter achter de rug. Van Aert zal beter zijn dan ooit te voren, niet alleen omdat hij beter is omringd en er eventueel een paar andere speerpunten in de ploeg zijn. Zoals Tiesj Benoot.'De Belgische kampioen zal wel de koers moeten dragen, zeker nu Mathieu Van der Poel er niet bij is. En ergens begint hij met nog meer druk aan deze campagne dan anders. Als je alle voorspellingen leest, is het alsof hij én de Ronde van Vlaanderen én Parijs-Roubaix gaat winnen. Net zoals er werd gedacht dat hij wereldkampioen zou worden. Gelukkig gaat Van Aert daar goed mee op. Hij is perfect in balans met zichzelf.'Guillaume Gautier: 'Deze keer zal het gebrek aan collectieve sterkte bij Jumbo-Visma geen excuus meer zijn. Vorige herfst hebben ze hun klassieke pool versterkt met onder meer Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande en Christophe Laporte. Het moet vermeden worden dat Van Aert in de finale geïsoleerd werd, wat vorig jaar net iets te vaak voorkwam. Na een niet al te vermoeiende winter, zal de Belgische kampioen zich dus minder moeten bezighouden met het terughalen van zijn tegenstanders. En door de collectieve sterkte van de ploeg zal hij nu nog meer favoriet zijn dit voorjaar, met Sonny Colbrelli als grootste uitdager.Naar welke Belg, behalve Van Aert, kijkt u het meest uit in komend voorseizoen?Creteur: 'Ik ga voor een vrouw: Lotte Kopecky. In het voorseizoen van 2021 had ze veel pech in de klassiekers, en werd ze nog niet ondersteund door een goeie ploeg. Die heeft Kopecky nu wel, na haar transfer van Liv Racing naar SD Worx. Bovendien is ze enorm gemotiveerd om dit jaar te scoren. Met name in de Ronde van Vlaanderen, die ze een paar weken al helemaal verkend heeft, net als het parcours van de Omloop Het Nieuwsblad. 2022 zal dus hét seizoen van de doorbraak worden voor de Oost-Vlaamse.'Sys: 'Naar Florian Vermeersch. Indrukwekkend wat die vorig jaar in Parijs-Roubaix liet zien. En zijn nuchterheid is een goed teken om verder te groeien. Het wordt in ieder geval belangrijk wat Lotto Soudal laat zien. Ze pakken weinig UCI-punten en dreigen uit de World Tour te vallen. Dat zou wel een blamage zijn. John Lelangue is daar aan zijn vierde seizoen als manager begonnen, er zijn veel verschuivingen geweest, veel verhalen, veel rumoer. Het wordt nu echt tijd om te oogsten.'Gautier : 'De evidentie zou zijn om hier Remco Evenepoel naar voren te schuiven. Hij lijkt nog meer kaarten in handen te hebben om te scoren in een grote ronde. Maar de verwachtingen zijn misschien wel te hoog. Daarom ga ik voor Jasper Philipsen, die al twee keer mocht juichen in de UAE Tour. Daarin was hij de betere van sprintkanonnen als Sam Bennett, Elia Viviani en Dylan Groenewegen. Enkel Mark Cavendish lijkt voorlopig misschien nog sneller te zijn. Hebben de successen van eind vorig seizoen, weliswaar tegen de mindere goden, hem het vertrouwen gegeven om dit seizoen volledig door te breken?'Welke evoluties of verschuivingen vielen u het meest op in het afgelopen tussenseizoen of de voorbije weken?Creteur: 'De enorme verscheidenheid aan winnaars van massasprinten: tot nu toe wonnen liefst 16 verschillende renners een groepssprint. Met Fabio Jakobsen als grootste slokop (vier zeges). Ook Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Mark Cavendish, Dylan Groenewegen wonnen al twee keer. En van Belgische zijde waren ook Jasper Philipsen, Amaury Capiot en toptalent Arnaud De Lie al eens de snelste in een groepssprint. Dat belooft voor de komende rittenkoersen en de sprintklassiekers.'Sys: 'Wat mij opvalt is het steeds groeiende aantal ploegleiders bij de achttien ploegen uit de World Tour. Het zijn er in totaal 126. En daarnaast ook nog eens 30 managers. Je vraagt je af hoe al die taken worden verdeeld.'Gautier: 'De kanonstart van Lotto Soudal, de ploeg die vorig seizoen erg tegenviel ondanks de grote ambities. In 2020 en 2021 behaalde de Belgische ploeg maar 12 overwinningen, waarvan Caleb Ewan meer dan de helft voor zijn rekening nam. Dit seizoen hebben de troepen van John Lelangue al zeven de keer de handen in de lucht mogen steken, met nieuwe namen als Arnaud De Lie en Maxim van Gils die de ervaren Ewan en Tim Wellens kunnen bijstaan. Is het beginnersgeluk of zien we Lotto helemaal tot het einde meestrijden om de prijzen?