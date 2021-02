Dit weekend opent het Vlaamse voorjaar zijn deuren. De wielerredactie van Sport/Voetbalmagazine blikt vooruit naar de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne en de komende klassiekers.

Wie wint Omloop Het Nieuwsblad en wie toont zich de sterkste in Kuurne-Brussel-Kuurne?

...

Wie wint Omloop Het Nieuwsblad en wie toont zich de sterkste in Kuurne-Brussel-Kuurne? Roel Van Den Broeck: 'Tegen beter weten in blijft Tim Wellens dromen van winst in een Waalse klassieker. De dag dat Luik-Bastenaken-Luik in februari gereden wordt, maakt hij misschien kans. Heel misschien. Zijn steile ambities voor de Omloop Het Nieuwsblad lijken realistischer. 'Mocht het regenen, we zetten hem op één. Dat doet het zaterdag niet en daarom is het voor Lotto-Soudal nog maar eens een jaartje langer wachten op een opvolger van Peter Van Petegem (winnaar in 2002). De winst gaat naar Davide Ballerini, die zijn tweede zege pakt in een World Tourkoers. Een dag later maakt toekomstig papa Yves Lampaert het succes voor Deceuninck - Quick-Step compleet.'Benedict Vanclooster: 'Deceuninck - Quick-Step zal zijn reputatie van dominant blok in de klassiekers meteen eer aandoen. In de Omloop Het Nieuwsblad stelt Julian Alaphilippe zichzelf helemaal gerust met zijn eerste seizoenszege. 'In Kuurne spelen de blauwbloezen opnieuw hun numerieke meerderheid uit en wordt de traditie van de voorbije twee jaar verdergezet. Na Bob Jungels en Kasper Asgreen pakt dit jaar Yves Lampaert met een klasrijke solozege uit. 'De winnares van de Omloop valt in een ander kamp te zoeken, al is het maar omdat Deceuninck - Quick-Step anno 2021 nog steeds geen vrouwenteam heeft. Een veilige belegging: good old Annemiek van Vleuten, haar welkomstgeschenk voor Movistar.'Jef Van Baelen: 'Ik schrok van de commentaren toen Mathieu van der Poel de UAE Tour verliet: "O, dan is de winnaar van de Omloop bekend." Opdagen en winnen, alsof het zo simpel is. Van der Poel start uiteindelijk niet in de Omloop, maar hij had moeten optornen tegen een ijzersterk Quick-Stepblok. Zaterdag presenteert Lefevere een van zijn sterkste kasseiteams ooit. 6 van de 7 kunnen winnen, zegt Quick-Step zelf bij het bekendmaken van hun selectie. Ik ben het daar niet mee eens. 7 van de 7! Hun team voor Kuurne is een fractie minder straf. Laat ik er deze namen uitpikken: Alaphilippe wint de Omloop, Lampaert wint Kuurne.'Bij de vrouwen kijkt ieder naar Annemiek van Vleuten. De taaie Marta Bastianelli profiteert daarvan.'Jonas Creteur: 'Julian Alaphilippe is met het sterke blok van Deceuninck-Quick-Step topfavoriet, ook al wordt het zijn eerste editie van de Omloop en is het al twintig jaar geleden dat nog eens een debutant de Belgische openingskoers kon winnen (Michele Bartoli, in 2001). Hij zou ook de eerste Fransman worden die triomfeert in de Omloop.'Maar dat zal niet gebeuren, want wij gokken op Greg Van Avermaet, dé specialist van vaderlandse openingskoers: tweemaal eerste en tweemaal tweede in de laatste zeven jaar. Uitermate gemotiveerd na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik van vorig jaar, waardoor hij de Ronde van Vlaanderen miste. 'Bovendien nu al in heel goeie vorm. Met als mooiste bewijs zijn tweede plaats op de klim naar Gourdon in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, na Bauke Mollema, en voor een rist Ardennencoureurs. Van Avermaet heeft bij AG2R met Jean-Baptiste Quiclet een nieuwe trainer en die nieuwe aanpak lijkt aan te slaan. Beloond met een derde recordzege in de Omloop, in de sprint tegen... Alaphilippe."'In Kuurne wordt het, gezien het goede weer, nog een grotere groepssprint. En daar gokken we op een verrassende naam: Christophe Laporte. De Cofidisrenner won met overmacht de eerste rit van de Ster van Bessèges op een steil klimmetje, was vijfde in de tijdrit, eindigde als sprinterstype als elfde op de Mur de Fayence in de Haut Var... 26 jaar na Frédéric Moncassin triomfeert weer een Fransman in Kuurne.'In de Omloop voor dames zorgt Jolien D'hoore voor een Belgische dubbelslag. De rapste van het pak, met een sterk team om alles samen te houden, daar kan zelfs Annemiek van Vleuten niet tegenop.'Wie van de Grote Drie (Wout van Aert, Mathieu van der Poel of Julian Alaphilippe) zal het eerst een (semi)klassieker winnen, waarin ze alle drie starten? Van Den Broeck: '"Ze gaan niet elke keer met twee naar de meet rijden", zegt Yves Lampaert in onze Wielerspecial over het duo Van Aert - Van der Poel. Klopt, ze zullen dit jaar geregeld met dríe naar de meet rijden. Julian Alaphilippe sprint mee, maar komt tekort, en Wout van Aert zal zich geen tweede keer in de luren laten leggen door zijn rivaal van alle seizoenen: Van Aert wint de 105e editie van de Ronde van Vlaanderen. De eerste koers waarin de Grote Drie samen aan de start staan, wordt echter de Strade Bianche, waar er geen maat zal staan op de wereldkampioen. Hebt u ook gezien hoe sterk hij klom in de Tour de la Provence?'Vanclooster: 'Julian Alaphilippe, de Strade Bianche. In de Via Santa Caterina in Siena, die tot 16% piekt, zal hij in de sprint zijn voordeel doen met z'n lagere gewicht. Zoals hij op het WK in Imola ook al het verschil maakte op de steilste strook van de Gallisterna.'Van Baelen: 'Zelfs het einde van de lockdown zou geen excuus zijn om zaterdag 6 maart niet voor televisie te zitten. Strade Bianche wordt een koers uit de duizend. Op Toscaans grind kan Quick.Step zijn macht van het getal minder laten renderen. Het wordt man tegen man. Dan geef ik op dit moment het voordeel aan Mathieu van der Poel.'Creteur: 'In de Omloop net niet, in de Strade Bianche wél: Julian Alaphilippe is niet te kloppen op de steile Via Santa Caterina in Siena, ook niet door Mathieu van der Poel. Bovendien zal titelverdediger Wout van Aert nog niet top zijn, gezien zijn latere piek, richting de voorjaarsklassiekers.'Welke renner, die niet Wout van Aert, Mathieu van der Poel of Julian Alaphilippe heet, zal een (semi)klassieker winnen waarin de Grote Drie aan de start staan? Van Den Broeck: 'Kuurne-Brussel-Kuurne winnen is "scone", maar 11 april, dat wordt de dag waarop niet "Iedereen Beroemd" is, maar waarop een West-Vlaamse boerenzoon wéreldberoemd wordt. De John Deere van Ingelmunster zal onverschrokken en met hoge snelheid over de kasseien en karrensporen van Noord-Frankrijk denderen en met een late uitval de twee naar elkaar lonkende topfavorieten verschalken. Tranen van geluk zullen over zijn wangen rollen als hij de piste van Roubaix komt opgereden. Machtig, vent! Kijkt u ook al uit naar het flashinterview met de winnaar?'Vanclooster: 'Moeilijke vraag, aangezien alleen nog maar Van Aert zijn volledige programma bekendmaakte en het dus nog onduidelijk is in welke wedstrijden de Grote Drie samen aan de start zullen verschijnen. Officieel zijn tot nu toe alleen nog maar de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen verzekerd van deelname van de drie tenoren. Het valt te vrezen voor de concurrentie dat in alle drie deze wedstrijden telkens een van de Grote Drie zal winnen. Van Baelen: 'Ik wil niemand ontmoedigen, maar ik vrees dat de groten weinig gaan overlaten. Je moet al hopen op een minder selectieve wedstrijd, zoals Gent-Wevelgem vorig jaar. Toen won Mads Pedersen en die lijkt goed uit de winter te zijn gekomen.'Creteur: 'Michael Matthews, terug "thuis" bij het Australische BikeExchange na vier jaar bij Sunweb, wint Milaan-Sanremo. Vorig jaar de snelste in de sprint na Alaphilippe en Van Aert, mét bloedende hand, die hij had opengehaald tegen een muur, waardoor hij amper zijn stuur kon vasthouden. Deze keer zal hij volgen als de Fransman op de Poggio zijn duivels ontbindt, al dan niet met Van Aert en Van der Poel in hun spoor. Op de Via Roma verslaat hij hen in de sprint.'Wie wordt de (nu nog relatief onbekende) revelatie van het voorseizoen? Van Den Broeck: 'Is Davide Ballerini voor u nog relatief onbekend? Schrijf dan maar op: hij wordt de 'relatieve onbekende' revelatie van het wielervoorjaar. De Italiaanse krachtpatser - geen familie van de in 2010 overleden tweevoudige winnaar van Parijs-Roubaix Franco Ballerini - bewees vorig seizoen in de Ronde van Polen al dat hij in een massaspurt van niemand bang hoeft te zijn. In 2021 zal hij het grote publiek tonen dat hij nog veel meer kan dan sprinten. Eén nadeel: door de grote concurrentie bij Deceuninck - Quick-Step kan Ballerini niet aan elke wedstrijd die hem ligt deelnemen.'Vanclooster: 'Davide Ballerini. Niet alleen omdat Patrick Lefevere himself dat al verklapt heeft. Maar ook omdat de Italiaan hongerig is nadat hij vorig seizoen tegen zijn verwachting in de klassiekers niet kon rijden. En honger is de beste saus. Zeker bij wolven.'Van Baelen: 'Ik tip Florian Sénéchal. Heeft een sprint en kan het solo afmaken. Misschien een wat vergeten talent. De Fransman werd prof op zijn 20ste, toen dat nog uitzonderlijk was. Hij zit in zijn 8ste seizoen, het 4de bij Quick.Step. Het perfecte moment om bijvoorbeeld Parijs-Roubaix te winnen.'Creteur: 'Florian Vermeersch, pas 21, wordt de komende jaren een van de speerpunten bij Lotto-Soudal. En zal al dit voorseizoen mooie dingen laten zien, zeker in de semiklassiekers, met mogelijk dichte ereplaatsen. Heeft een tijdrit in de benen, een stevige sprint, was in de Tour de la Provence al heel actief in de aanval. Vanuit het Lottokamp hoorden we al lovende commentaren over hem.'Wat wordt een van de belangrijkste trends van het voorseizoen? Van Den Broeck: 'Regeltje hier, regeltje daar... Tot uw jolijt dan wel tot spijt van wie het benijdt: de permissieve samenleving met zijn drang naar individuele vrijheden is op zijn retour. De slinger slaat stilaan de andere kant uit. Aangezien het een weerspiegeling is van de maatschappij, ontsnapt ook het wielrennen niet aan deze trend. Iedereen is het erover eens dat de koers veiliger moet, maar niet alle renners reageerden even enthousiast toen de Internationale Wielerunie aankondigde dat wie vanaf 1 april nog op de buis van zijn fiets afdaalt of met de polsen losjes op het stuur fietst, een boete riskeert van 1000 Zwitserse frank, 25 strafpunten op de UCI-ranglijst en/of een declassering.'Vanclooster: 'Hoge kijkcijfers voor het vrouwenwielrennen. Doordat steeds meer wedstrijden op tv worden uitgezonden, raakt het publiek meer met alle namen vertrouwd en groeit de populariteit. De toon zal meteen worden gezet met de Omloop Het Nieuwsblad, die voor het eerst rechtstreeks op tv wordt uitgezonden, bovendien in een gunstig tijdslot na de uitzending van de mannen.'Van Baelen: 'Dat er bijzonder open gekoerst wordt, met finales die vroeg beginnen. Dat zag je al in coronaseizoen 2020. Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe zijn zo. Niet rekenen, de beuk erin.'Creteur: 'Dat de "oudere" generatie, de late twintigers en dertigers, na een meer normale voorbereiding, beter zal presteren dan in het uitgestelde en gebalde coronaseizoen van 2020. Genoeg om Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe te kloppen? Allicht niet. Maar er zal meer strijd zijn. Nog meer in de Ardennen, waar je met "oudjes" als Michael Woods nooit klaar bent. 'De nieuwe jonge wonderboy, Marc Hirschi, zal zelfs flink tegenvallen na zijn veelbesproken verhuis van Sunweb naar UAE. Gebukt onder de druk en de (doping)vragen die zullen terugkeren, en ook fysiek niet helemaal top na een slechte winter waarin hij onder meer zijn wijsheidstanden moest laten trekken.'