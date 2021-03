Zaterdagavond trok Trek-Segafredo al de stekker uit Gent-Wevelgem. Zondagochtend kreeg BORA-hansgrohe geen startrecht van de organisatie van de 83e Gent-Wevelgem.

Bij Trek-Segafredo testte een teamlid positief waardoor de gehele ploeg zich terugtrok. Bij BORA-hansgrohe testte, in aanloop naar de E3 Saxo Bank Classic van afgelopen vrijdag, renner Matthew Walls positief op corona.

De ploeg BORA-hansgrohe kwam zich nochtans zondagochtend in Ieper aanmelden om de start te nemen maar besloot dan toch weer rechtsomkeer te maken. Dit nadat ze erop attent gemaakt werden door de organisatoren van Flanders Classics dat enkele renners in quarantaine moesten na hun positieve coronatest binnen het team eerder deze week.

Bij een covidcontrole binnen BORA-hansgrohe, naar aanleiding van de E3 Saxo Bank Classic, bleek Matthew Walls positief te testen. De rest van het team, sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx incluis, leverde echter een negatieve coronatest af. Maar de Brit Walls was wel in nauw contact gekomen met de rest van het team.

Trek-Segafredo had zichzelf zaterdagavond reeds teruggetrokken uit Gent-Wevelgem. Bij die ploeg testte een teamlid positief op corona. Daarop nam dat team zelf het besluit om niet te starten in Gent-Wevelgem.

Geen titelverdediger Mads Pedersen dus aan de start, net als Jasper Stuyven, Edward Theuns, Kiel Reijnen, Quinnn Simmons, Koen de Kort en Ryan Mullen.

De vrouwenploeg van Trek-Segafredo gaan later op de dag wel van start in hun Gent-Wevelgem. Zij kwamen nooit in contact met hun mannelijke collega's.

Bij BORA-hansgrohe stonden Nils Politt (Dui), Pascal Ackermann, Marcus Burghardt, Daniel Oss, Michael Schwarzmann, Maciej Bodnar en Rüdiger Selig op de startlijst.

