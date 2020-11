Patrick Lefevere, manager van de Deceuninck - Quick-Step, krijgt navolging in de zaak die hij in Polen aanspande tegen Dylan Groenewegen. Ook Fabio Jakobsen, het grootste slachtoffer van de val die Groenewegen in de Ronde van Polen veroorzaakte, wil gerechtelijke stappen ondernemen.

Op 5 augustus werd Jakobsen in Katowice tijdens de openingsetappe in de Ronde van Polen in de dranghekken gekatapulteerd, nadat Groenewegen in volle sprint de deur dichtdeed voor zijn landgenoot. De Nederlander werd zwaar geraakt in het aangezicht en verkeerde zelfs een tijdlang in levensgevaar. Hij revalideert nog altijd.

'Verzekeraar Europ Assistance en ikzelf hebben een tijdje terug al dezelfde advocaat onder de arm genomen. In de week dat het incident plaatsvond, hebben wij een rechtszaak aangespannen bij het Poolse gerecht', zegt Lefevere. 'Ik kon dit niet zo laten. Ik heb enorm veel schade geleden. Ik ben mijn sprinter kwijt, die ik wel moet blijven betalen en dan heb ik het nog niet over het menselijke aspect van de zaak.'

'We wachten nu af hoe alles zal lopen. Ondertussen hoop ik dat men blijft inzetten op veiligheid in het wielrennen. Samen met Yves Lampaert was ik aanwezig op de voorstelling van de Safety Totem. Toen al vond ik dat een heel goed initiatief. Die totem kan de impact opvangen en geeft visueel en auditief aan dat er een obstakel is. Maar het mag allemaal nog iets meer zijn.'

'Dat Jakobsen gerechtelijke stappen overweegt, heb ik ook vernomen. Hij zou een advocaat onder de arm genomen hebben. Jakobsen maakt beetje per beetje progressie, maar hij komt van heel ver en heeft nog een lange weg te gaan.'

Op 5 augustus werd Jakobsen in Katowice tijdens de openingsetappe in de Ronde van Polen in de dranghekken gekatapulteerd, nadat Groenewegen in volle sprint de deur dichtdeed voor zijn landgenoot. De Nederlander werd zwaar geraakt in het aangezicht en verkeerde zelfs een tijdlang in levensgevaar. Hij revalideert nog altijd. 'Verzekeraar Europ Assistance en ikzelf hebben een tijdje terug al dezelfde advocaat onder de arm genomen. In de week dat het incident plaatsvond, hebben wij een rechtszaak aangespannen bij het Poolse gerecht', zegt Lefevere. 'Ik kon dit niet zo laten. Ik heb enorm veel schade geleden. Ik ben mijn sprinter kwijt, die ik wel moet blijven betalen en dan heb ik het nog niet over het menselijke aspect van de zaak.' 'We wachten nu af hoe alles zal lopen. Ondertussen hoop ik dat men blijft inzetten op veiligheid in het wielrennen. Samen met Yves Lampaert was ik aanwezig op de voorstelling van de Safety Totem. Toen al vond ik dat een heel goed initiatief. Die totem kan de impact opvangen en geeft visueel en auditief aan dat er een obstakel is. Maar het mag allemaal nog iets meer zijn.' 'Dat Jakobsen gerechtelijke stappen overweegt, heb ik ook vernomen. Hij zou een advocaat onder de arm genomen hebben. Jakobsen maakt beetje per beetje progressie, maar hij komt van heel ver en heeft nog een lange weg te gaan.'