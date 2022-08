Laurens De Plus (26) is op training aangereden. Op een foto, die hij donderdag deelde op Twitter, toont de renner van INEOS Grenadiers schaafwonden op zijn linkerarm en -heup.

'Bedankt aan de bestuurder om mij langs achter aan te rijden. Gelukkig met betere afloop dan mijn collega's de afgelopen week. Wees aub voorzichtig met de zwakke weggebruiker #safetyfirst', twitterde De Plus, die hoopt op een selectie voor de Vuelta (19/08-11/09).

Maandag kwam Tiesj Benoot zwaar ten val in de Italiaanse Alpen, toen hij een onoplettende chauffeur niet meer kon ontwijken. Daarbij liep de renner van Jumbo-Visma een breukje op in een nekwervel. Zijn seizoen zit er zo goed als zeker op.

