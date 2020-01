Caleb Ewan heeft de tweede rit in de Tour Down Under (Aus/WorldTour) op zijn naam gebracht. De Australiër van Lotto Soudal haalde het woensdag na 135,8 km van Woodside naar Stirling voor de Zuid-Afrikaan Daryl Impey (Mitchelton-Scott) en de Australiër Nathan Haas. Jasper Philipsen finishte als vierde. Ewan neemt de leiderstrui over van Sam Bennett, die de openingsrit won.

De tweede etappe was er op papier opnieuw een voor sprinters, al kreeg het peloton onderweg deze keer wel wat meer hoogteverschil te verwerken. Het was Joey Roskopff die al vroeg de kat de bel aanbond en op zoek ging naar de punten voor de bergtrui, waar hij dinsdag nipt naast greep. Na 15 km greep hij de volle buit en liet hij z'n tempo weer zakken.

Het gaf aan Sam Jenner, Laurens De Vreese en Omer Goldstein de kans om hem bij te benen en samen op stap te gaan. Maximaal gunde het peloton hen 3:30 bonus, onderweg graaide Rosskopf na 38,5 km nog eens de volle buit bergop mee. Bij het opdraaien van het lokale circuit was de voorsprong van het kwartet gezakt naar 1:10 en de samenwerking ook zoek.

De Vreese muisde er alleen vanonder, na een kleine 100 km werden zijn metgezellen intussen opgeslokt door het peloton. Op 25 km van het eind werd ook De Vreese ingerekend en ging het tempo de hoogte in op het heuvelachtige parcours. Vooral Mitchelton-Scott vuurde het peloton aan en plaveide het pad voor Daryl Impey richting de hellende finish. De sprint werd uiteindelijk nog ontsierd door een massale valpartij op 1,5 km van het eind, onder meer onze landgenoot Ben Hermans lag er bij, net zoals Elia Viviani en Simon Yates.

Impey leek het laken naar zich toe trekken, maar Caleb Ewan had zijn huiswerk gedaan en zette op het juiste moment aan. Hij sprintte oppermachtig naar de zege op de hellende finish.

Ewan is ook de nieuwe leider, Sam Bennett staat tweede in dezelfde tijd, Impey is derde op één seconde, Jasper Philipsen vierde op vier seconden. Donderdag moeten de klassementsrenners een eerste keer uit hun pijp komen. De rit finisht op een klimmetje van 1,2 km aan 9,3% met stroken tot 20 %.

Hermans overschreed de finish als allerlaatste en werd na afloop overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk.

